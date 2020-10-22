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Descatalogado
Asistencia
HX5751
Descatalogado
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo se recalibra el sensor de presión del Sonicare?
¿Cómo puedo utilizar el cepillo dental Sonicare con aparatos correctores?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Cómo debo utilizar el cepillo dental Sonicare?