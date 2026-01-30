Buscar términos

      Philips Sonicare Optimal White Pack de 4+1 cabezales de cepillado

      HX6065/87

      El cabezal de cepillado para un blanqueamiento brillante

      Consigue una sonrisa más radiante con este cabezal de cepillado blanqueante de repuesto clínicamente probado de Philips Sonicare. Notarás los resultados tras solo una semana, con una limpieza diaria excepcional.

      Disponible en:

      El cabezal de cepillado para un blanqueamiento brillante

      Dientes un 100 % más blancos en 1 semana*

      • Dientes un 100 % más blancos en una semana*
      • Elimina 7 veces más placa*
      • Suavidad media
      • Paquete de 4+1 unidades
      Hasta un 100 % menos de manchas en solo una semana*

      Hasta un 100 % menos de manchas en solo una semana*

      Tener unos dientes más blancos es muy fácil gracias a la almohadilla central para eliminar manchas de este cabezal de cepillado. Las cerdas con forma de diamante están diseñadas para aumentar el contacto con la superficie y eliminar las manchas de forma más eficaz. Los resultados hablan por sí mismos: dientes hasta un 100 % más blancos en tan solo una semana.*

      Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

      Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

      Nuestro cabezal de cepillado blanqueador utiliza cerdas densas para eliminar hasta siete veces más placa que un cepillo dental manual, al tiempo que proporciona una limpieza refrescante en toda la boca.

      Tecnología probada Sonicare

      Tecnología probada Sonicare

      Disfruta de la limpieza elegida por millones de personas. Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de las cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.*** Solo tienes que encajar o desencajar para sustituir el cabezal y para limpiarlo.

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica**

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica**

      Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica*.

      Embalaje de papel reciclable

      Embalaje de papel reciclable

      Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.

      Especificaciones técnicas

      • Diseño y acabado

        Color
        Blanco
        Dureza de cerdas
        Suavidad media
        Cerdas de cepillo con aviso
        El color azul de las cerdas va desapareciendo
        Tamaño
        Estándar
        Reconocimiento inteligente de cabezal

      • Compatibilidad

        Sistema de cabezal de cepillado
        Fácil montaje
        No adecuado para
        Philips One
        Cepillos dentales compatibles
        Philips Sonicare

      • Piezas incluidas

        Cabezales
        5 Blanqueamiento Optimal W2

      • Calidad y rendimiento

        Sustitución
        Cada 3 meses
        Probado
        para un uso óptimo
        Fabricado en
        Alemania
        Ventajas
        • Cuidado de las encías
        • Eliminación de la placa
        • Eliminación de las manchas/blanqueamiento

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • en modo Blanqueamiento en comparación con un cepillo dental manual.
      • *asignado al plástico del cabezal de cepillado en función del equilibrio de masa.
      • **No compatible con los mangos Philips One.

