Hasta un 100 % menos de manchas en solo una semana*

Tener unos dientes más blancos es muy fácil gracias a la almohadilla central para eliminar manchas de este cabezal de cepillado. Las cerdas con forma de diamante están diseñadas para aumentar el contacto con la superficie y eliminar las manchas de forma más eficaz. Los resultados hablan por sí mismos: dientes hasta un 100 % más blancos en tan solo una semana.*