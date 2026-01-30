Buscar términos
HX6065/88
El cabezal de cepillado para un blanqueamiento brillante
Consigue una sonrisa más radiante con este cabezal de cepillado blanqueante de repuesto clínicamente probado de Philips Sonicare. Notarás los resultados tras solo una semana, con una limpieza diaria excepcional.Más información
Pack de 4+1 cabezales de cepillado
Tener unos dientes más blancos es muy fácil gracias a la almohadilla central para eliminar manchas de este cabezal de cepillado. Las cerdas con forma de diamante están diseñadas para aumentar el contacto con la superficie y eliminar las manchas de forma más eficaz. Los resultados hablan por sí mismos: dientes hasta un 100 % más blancos en tan solo una semana.*
Nuestro cabezal de cepillado blanqueador utiliza cerdas densas para eliminar hasta siete veces más placa que un cepillo dental manual, al tiempo que proporciona una limpieza refrescante en toda la boca.
Disfruta de la limpieza elegida por millones de personas. Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de las cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.
Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.*** Solo tienes que encajar o desencajar para sustituir el cabezal y para limpiarlo.
Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica*.
Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.
