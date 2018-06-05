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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
1 modo
1 cabezal de cepillado
Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado
Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.
Elimina hasta 6 veces más placa a lo largo de la línea de las encías que el cepillado manual.
4.4
de 4
223
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Yaiza
05/06/2018
España
Sorprendente
Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Dav48
07/03/2018
España
Buen cepillo
Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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MrHunt
06/07/2016
España
Comprador verificado
No creí que los cepillos eléctricos habían avanzado tanto
Hace años tuve cepillos eléctricos y no me convencian termine por dejar de usarlos, cuando he vuelto a usar este modelo no podía creer lo que habían evolucionado, un limpieza perfecta si vuelves a usar un cepillo manual parece que no te has lavado los dientes comparado con este cepillo, es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza