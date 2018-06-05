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Ofrece una eliminación superior de la placa y un mejor cuidado de las encías a través de un cepillo de dientes eléctrico fácil de usar que ayuda a evitar y reducir los primeros síntomas de enfermedad de las encías. Además, te proporciona la experiencia de cepillado más cómoda