ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Philips Sonicare AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Descatalogado

Asistencia

Philips SonicareAirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

HX8141

Philips Sonicare AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 22 October 2020

Guía de introducción - English (US)

  • PDF archivo, 666 kB
  • 22 October 2020

Preguntas frecuentes

Solución de problemas