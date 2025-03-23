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HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
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HX9636/19
HX991W
HX9913/17
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
Elimina hasta 10 veces más placa bacteriana
Eliminación de las manchas hasta un 100% más eficaz
Cerdas con suavidad mediana
Compatible con todos los cepillos dentales excepto Philips One y Kids
Además, gracias a su diseño flexible, elimina hasta 10 veces más de placa en las zonas de difícil acceso * para una limpieza en profundidad a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.
Cada vez que te cepilles con nuestra tecnología adaptive clean disfrutarás de una limpieza personalizada. Los lados de goma suaves y flexibles permiten que el modo Defensa antiplaca Premium se adapte a la forma de tus dientes y encías, con el fin de absorber cualquier exceso de presión durante el cepillado y mejorar la potencia de nuestra limpieza sónica. De ese modo, las cerdas pueden ajustarse entonces a la forma de los dientes y las encías, para así obtener hasta cuatro veces más superficie de contacto que con un cabezal de cepillo normal** y disfrutar de una limpieza más profunda en las zonas de difícil acceso.
Disfrutarás siempre de la mejor limpieza con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™*. El cabezal Philips Sonicare Defensa antiplaca Premium C3 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™**** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una limpieza excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.
4.6
de 4
390
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Leadcas
23/03/2025
España
Parte de la promoción
El cabezal ideal para combatir la placa
Llevo 2 semanas usando este cabezal y los resultados son excelentes, ayuda a limpiar los dientes al máximo, dejando una sonrisa impecable.
Ventajas
Gran poder de limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
Dwalin83
16/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza profunda
Estoy alucinada con la limpieza extrema que noto en mis dientes desde que utilizo estos cabezales, eso y notar los dientes superpulidos...cosa que antes no sentía con el cepillo manual
Ventajas
Increibles
Contras
Sólo van 2
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
VirV
11/03/2025
España
Parte de la promoción
Cepillado Resistente
Me ha encantado este cabezal. Lo calificaría como mediano ya que no es fuerte ni suave, en mi caso esto es perfecto, Tengo una contención permanente en los dientes debido a un tratamiento de ortodoncia y suelo liquidar los cabezales rápidamente, pues este me ha sorprendido ya que limpia muy bien y es resistente (no se ha deformado). Sin duda lo recomiendo si buscan un cepillado profesional.
Ventajas
Muy resistente y suave con los dientes.
Contras
No tengo nada que objetar al producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
que un cabezal de cepillado DiamondClean
El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es compatible con cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™