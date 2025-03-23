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Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefencePack de 2 cabezales blancos de cepillos Sonicare

HX9042/17

4.6
| (390) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Elimina hasta diez veces más placa*
Consigue una sonrisa limpia e inigualable. Nuestro cabezal de cepillado Defensa antiplaca Premium C3 se adapta a los contornos de tus dientes y encías gracias a sus lados suaves y flexibles que te dan cuatro veces más superficie de contacto que un cabezal** de cepillado normal para una limpieza cómoda y profunda.
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DiamondClean Smart 9400

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HX9917/89

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C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Cabezales de cepillado sónicos estándar

HX6481/60

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX962G

HX9636/19

DiamondClean 9000

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HX991W

HX9913/17

ProtectiveClean 4700

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Cepillo dental eléctrico sónico

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

HX680Q

HX6848/98

DiamondClean Smart

DiamondClean Smart
Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX993W

HX9944/13

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Elimina hasta diez veces más placa*

  • Elimina hasta 10 veces más placa bacteriana

  • Eliminación de las manchas hasta un 100% más eficaz

  • Cerdas con suavidad mediana

  • Compatible con todos los cepillos dentales excepto Philips One y Kids

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Además, gracias a su diseño flexible, elimina hasta 10 veces más de placa en las zonas de difícil acceso * para una limpieza en profundidad a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

Hasta 4 veces más superficie de contacto** para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

Hasta 4 veces más superficie de contacto** para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

Cada vez que te cepilles con nuestra tecnología adaptive clean disfrutarás de una limpieza personalizada. Los lados de goma suaves y flexibles permiten que el modo Defensa antiplaca Premium se adapte a la forma de tus dientes y encías, con el fin de absorber cualquier exceso de presión durante el cepillado y mejorar la potencia de nuestra limpieza sónica. De ese modo, las cerdas pueden ajustarse entonces a la forma de los dientes y las encías, para así obtener hasta cuatro veces más superficie de contacto que con un cabezal de cepillo normal** y disfrutar de una limpieza más profunda en las zonas de difícil acceso.

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener resultados excelentes***

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener resultados excelentes***

Disfrutarás siempre de la mejor limpieza con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™*. El cabezal Philips Sonicare Defensa antiplaca Premium C3 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™**** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una limpieza excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

390

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

23/03/2025

España

España

El cabezal ideal para combatir la placa

Llevo 2 semanas usando este cabezal y los resultados son excelentes, ayuda a limpiar los dientes al máximo, dejando una sonrisa impecable.

Ventajas

Gran poder de limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

16/03/2025

España

España

Limpieza profunda

Estoy alucinada con la limpieza extrema que noto en mis dientes desde que utilizo estos cabezales, eso y notar los dientes superpulidos...cosa que antes no sentía con el cepillo manual

Ventajas

Increibles

Contras

Sólo van 2

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

11/03/2025

España

España

Cepillado Resistente

Me ha encantado este cabezal. Lo calificaría como mediano ya que no es fuerte ni suave, en mi caso esto es perfecto, Tengo una contención permanente en los dientes debido a un tratamiento de ortodoncia y suelo liquidar los cabezales rápidamente, pues este me ha sorprendido ya que limpia muy bien y es resistente (no se ha deformado). Sin duda lo recomiendo si buscan un cepillado profesional.

Ventajas

Muy resistente y suave con los dientes.

Contras

No tengo nada que objetar al producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium Plaque Defence HX9042/88 Pack de 2 cabezales de cepillado

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. que un cabezal de cepillado DiamondClean

  3. El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es compatible con cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™