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Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Disfruta de la música a través de distintas fuentes: desde CD-MP3 y la radio hasta dispositivos portátiles con USB directo y conexión MP3. Esta microcadena de Philips incluye además tecnología wOOx, para reproducir unos graves profundos, y elegantes opciones de montaje en la pared.
40 W
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Con una combinación perfecta de diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y con elegancia en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
3.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3050 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3050 Microchaîne
kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3050 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM3050 Microcadena