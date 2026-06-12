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11 en 1: cara, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables de acero
Tecnología BeardSense
Este recortador todo en uno ofrece 11 herramientas para todas tus necesidades de afeitado. Recorta y perfila cómodamente el vello facial, recorta el pelo y arregla el vello corporal.
El recortador y su conjunto de peines-guía ofrecen 11 posiciones de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos precisos de 1 mm para crear estilos de barba de varias longitudes. Crea de bordes marcados y limpia las mejillas, la barbilla y el cuello con el recortador metálico para completar tu look.
Aféitate cómodamente por debajo del cuello con nuestro accesorio de afeitado corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras te afeitas hasta 0,5 mm de longitud. También puedes recortarte el vello corporal con el peine-guía de fácil montaje.
4.4
de 4
1779
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
JRCP
22/05/2026
España
Comprador verificado
Gran producto
Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes