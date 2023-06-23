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All-in-One Trimmer Series 5000

Asistencia

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

All-in-One Trimmer Series 5000

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Manuales y documentación

Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)

  • ZIP archivo, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solo con dispositivos cargados por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 patillas

    Adaptador de pared USB HQ87

    CP0909/01
    • Afeitadoras femeninas 8000/6000
    • Recortadoras todo en uno 9000/7000/5000
    • Shavers 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • El modelo de 2 pines con adaptador de 7,5 W es apto para países de la UE

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