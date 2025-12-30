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Philips Serie 3000Generador de vapor

PSG3000/20

1
| (1) Reseña

1 premio

Hasta un 25 % menos de tiempo de planchado*
Menos tiempo de planchado y más tiempo de uso y disfrute con el centro de planchado serie 3000.
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Hasta un 25 % menos de tiempo de planchado*

  • 2400W, hasta 120 g/min

  • Golpe de vapor de hasta 350 gramos

  • Depósito de agua de 1,4 L

  • Control deslizante Smart Calc-Clean

Planchado rápido con golpe de vapor de 350 g

Planchado rápido con golpe de vapor de 350 g

Plancha de forma rápida y efectiva.

Suela de cerámica resistente y de deslizamiento suave

Suela de cerámica resistente y de deslizamiento suave

Nuestra suela cerámica especial se desliza suavemente sobre cualquier tejido. Además, es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

Eliminación rápida de las arrugas con vapor continuo a 120 g/min

Eliminación rápida de las arrugas con vapor continuo a 120 g/min

Un potente vapor continuo acaba con todas las arrugas de cualquier tejido sin dificultad.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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1.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
2

30/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..

Esta reseña se realizó para Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

Esta reseña se realizó para Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

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