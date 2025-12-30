Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
PSG3000/20
2400W, hasta 120 g/min
Golpe de vapor de hasta 350 gramos
Depósito de agua de 1,4 L
Control deslizante Smart Calc-Clean
Plancha de forma rápida y efectiva.
Nuestra suela cerámica especial se desliza suavemente sobre cualquier tejido. Además, es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
Un potente vapor continuo acaba con todas las arrugas de cualquier tejido sin dificultad.
Premios
1.0
de 4
1
Reseña
Μαρ38
30/12/2025
Ελλάδα
Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..
Esta reseña se realizó para Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
Esta reseña se realizó para Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
en comparación con la plancha de vapor EasySpeed GC1742
30 % de ahorro de agua y electricidad en moco Eco