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Philips Serie 3000 Generador de vapor
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PSG3000/20
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¿Cómo descalcifico mi centro de planchado Philips?
Cómo limpiar la suela de su centro de planchado Philips
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
Mi generador de vapor Philips emite un sonido de bombeo o un ruido metálico
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