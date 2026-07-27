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  • Planchado rápido con vapor automático
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Serie 7000Generador de vapor PerfectCare

PSG7300/80

Planchado rápido con vapor automático
La nueva serie 7000 de PerfectCare está diseñada para que planchar sin esfuerzo con vapor automático. Nuestra tecnología de sensor de movimiento libera un potente vapor automático al empezar a planchar, y la tecnología OptimalTEMP, garantiza un planchado sin quemaduras en cualquier tejido planchable.
Ver todos los beneficios

Planchado sin esfuerzo. Resultados excepcionales.

Planchado rápido con vapor automático

  • Vapor auto con detección de movimiento

  • Vapor para cortinas y prendas colgadas

  • OptimalTEMP sin quemaduras, garantizado

  • Vapor hasta 170 g/min / golpe de 650 g

  • 1 h de planchado con depósito de 1,5 l

Vapor automático inteligente para un planchado sin esfuerzo

Vapor automático inteligente para un planchado sin esfuerzo

La tecnología de sensor de movimiento reconoce cuándo la plancha se está moviendo sobre la ropa para liberar un potente vapor automáticamente. Así disfrutarás de un planchado rápido y sin esfuerzo mientras la plancha vaporiza por ti.

Vapor potente con el motor TurboPower

Vapor potente con el motor TurboPower

El motor de vapor TurboPower mejora la experiencia de planchado con un flujo de vapor más potente sin interrupciones y reduce las manchas de humedad en las prendas durante el planchado* para dejarlas listas para el armario sin tener que esperar a que se sequen.

Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto

Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto

SteamGlide Elite, nuestra tecnología más reciente y avanzada, ofrece el máximo rendimiento de deslizamiento y una excelente resistencia a los arañazos. La avanzada capa de nanotitanio mejora el deslizamiento en todas las prendas y produce resultados más rápidos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. En comparación con el modelo PSG8000S

  2. En comparación con el modo MAX

  3. Probado por un cuerpo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de aplicación de vapor de 1 minuto.