Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Planchado
Todas las series
Serie 7000 Generador de vapor PerfectCare
Asistencia
PSG7300/80
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
El centro de planchado Philips gotea por la suela
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.