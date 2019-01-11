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Descatalogado
RQ12/70
Descatalogadas
Compra en su lugar SH70
La unidad de afeitado RQ12 es compatible con las afeitadoras SensoTouch 3D (RQ12xx) y arcitec (RQ10xx).
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte para barbas de 1 a 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.
2.8
de 4
336
Reseñas
Euska74
11/01/2019
España
Este producto es magnífico
Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado
Fernando2013
14/03/2013
España
Philips mejora día a día
Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads
RAMON
22/09/2012
España
AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA
LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads