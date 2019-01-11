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Descatalogado

Unidad de afeitado

RQ12/70

2.8
| (336) Reseñas
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.
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Unidad de afeitado de repuesto para afeitadoras SensoTouch 3D

Unidad de afeitado de repuesto para afeitadoras SensoTouch 3D

La unidad de afeitado RQ12 es compatible con las afeitadoras SensoTouch 3D (RQ12xx) y arcitec (RQ10xx).

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte para barbas de 1 a 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

336

Reseñas

11/01/2019

España

España

Este producto es magnífico

Estoy muy contento con la adquisición del cabezal, pues es lo mismo que si hubiera comprado una afeitadora nueva. El rasurado es perfecto y facilísimo de limpiar. Muy cómodo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Unidad de afeitado

14/03/2013

España

España

Philips mejora día a día

Mi última máquina era también una philips de gama alta, me ha duarado muchos años, ha dado un gran servicio, pero la verdad es que ya quería cambiar, y me he encontrado con esta maravilla: ahora el apurado es mucho mejor, no irrita tanto la zona de abajo de la barbilla, el lavado es mucho más cómodo y el diseño ha mejorado considerablemente, ya se lo he comentado a algunos amigos, para que la prueben, porque no defrauda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/53 shaving heads

22/09/2012

España

España

AFEITARSE ES IGUAL A UNA CARICIA

LA VERDAD, ES LA MEJOR AFEITADORA QUE HE TENIDO. DESDE SIEMPRE HAN SIDO PHILIPS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

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