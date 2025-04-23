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Shaver series 3000 S3232/52 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

Descatalogado

Asistencia

Shaver series 3000 S3232/52 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

S3232/52

Shaver series 3000 S3232/52 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

Descatalogado

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Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 2.9 MB
  • 23 April 2025

Declaración de conformidad de la UE

  • ZIP archivo, 3.1 MB
  • 17 December 2024

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