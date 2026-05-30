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Cuchillas SteelPrecision
Sensor Power Adapt
Cabezales flexibles de 360 grados
Cortapatillas desplegable incorporado
Hasta 5 años de garantía**
Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.
Este sensor inteligente identifica la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia durante el afeitado. Ayuda a que la afeitadora rinda de forma eficaz en las zonas donde el vello es más grueso o denso, para que disfrutes de un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para no perder el contacto con la piel en cada curva de la cara y la cabeza. Esto ayuda a conseguir un afeitado en profundidad con mayor comodidad, incluso en zonas difíciles como el cuello y la mandíbula.
4.3
de 4
3604
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Juampe
30/05/2026
España
Comprador verificado
Para,el,día a dia
Me encanta, es la primera maquinilla eléctrica, me parece cómoda, sabré todo porque te das un repaso todos los días y te deja bien, aunque tengas barba cerrada como se suele decir. Se limpia súper fácil y la carga dura mucho tiempo
Ventajas
Comodidad, afeitado y limpieza
Contras
Falta que apure algo mas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-04-16
Abuelet
22/05/2026
España
Comprador verificado
Suave cómodo y rápido
Y no es un afeitado como el que puedes hacerte a la baja o cuchilla pero es bastante apurado cómodo muy suave y yo suelo terminar humedeciendo las cuchillas y dándome otra pasada y queda perfecto
Ventajas
Cómodo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-01-24
Chapu1984
28/04/2026
España
Comprador verificado
Mejor imposible
Recomiendo este producto ya que su acabado de afeitado es de 10, para pieles sensibles va fenomenal ya había probado otras y me otorgaban la piel si embargo con esta máquina no me irrita nada. La duración de la batería usándola a diario es de unas tres semanas.
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.