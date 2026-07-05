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  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
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  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
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Descatalogado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S7783/59

4.3
| (2959) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, a la vez que corta cada pelo de forma apurada, incluso en barbas de 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el pelo, se adapta y te guía con los movimientos correctos para una mayor protección de la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

con tecnología SkinIQ

Afeitado apurado y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento SkinGlide de protección

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor control de movimiento

  • Cabezales flexibles de 360 grados

Una afeitadora que reduce la fricción para minimizar la irritación

Una afeitadora que reduce la fricción para minimizar la irritación

Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 2000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 25 %* para reducir la irritación.

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada** para obtener un acabado limpio y cómodo.

Te guía para disfrutar de una técnica de afeitado mejorada

Te guía para disfrutar de una técnica de afeitado mejorada

La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

2959

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

05/07/2026

España

España

Comprador verificado

Buena máquina

Bastante contento con la adquisición.como siempre los productos Philips no defraudan .

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-05-20

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-05-20

04/06/2026

España

España

Comprador verificado

Buena Calidad

Muy buen producto, afeita muy suave y perfecto, es muy rápida en apenas dos minutos y medio te afeitas perfectamente.

Ventajas

Calidad ageitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-06-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-06-04

25/05/2026

España

España

Comprador verificado

LO BUENO CON DIFERENCIA

LA VERDAD QUE LA COMPRE POR PROBLEMAS DE PIEL AL TENER DERMATÍTIS ATÓPICA Y ME VA DE MIL MARAVILLAS. TUBE UN PROBLEMA DE FÁBRICA CON EL CAMBIO DE ACCESORIOS DESPUÉS DE HABERLA USADA UNAS 7 VECES, YA NOTABA ALGO EN UN PRINCIPIO Y NO LE DIERA MUCHA IMPORTANCIA. FUE ENVIARLA A ALEMANIA, LA REVISARON Y EN POCOS DÍAS ME ENTREGARON OTRA COMPLETAMENTE NUEVA EN SU CAJA CON ACCESORIOS, ETC... DE TODOS LOS GASTOS ENVÍOS SE HICIERON CARGO. MUY PROFESIONALES Y SERIOS. LA VERDAD QUE MUY CONTENTO POR TODO ESTO Y POR LA MÁQUINA, QUE ME DEJA LA CARA FENOMWNAL. MUCHAS GRACIAS SALUDOS

Ventajas

LO RECOMENDARIA Y LA-S ESTOY RECOMENDANDO, PORQUE SON UNA PASADA.LA RAPIDEZ DE AFEITADO, SIN CORTES, COMO DEJA LA PIEL, SUPERA A LAS MAQUINILLAS DE CUCHILLAS CON CRECES.MUY PRÁCTICA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. comparado con material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. * Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.

  4. * * al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho