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Descatalogado
Revestimiento SkinGlide de protección
Cuchillas SteelPrecision
Sensor control de movimiento
Cabezales flexibles de 360 grados
Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 2000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 25 %* para reducir la irritación.
Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada** para obtener un acabado limpio y cómodo.
La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.
4.3
de 4
2959
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Paquirrin
05/07/2026
España
Comprador verificado
Buena máquina
Bastante contento con la adquisición.como siempre los productos Philips no defraudan .
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-05-20
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-05-20
Emi63
04/06/2026
España
Comprador verificado
Buena Calidad
Muy buen producto, afeita muy suave y perfecto, es muy rápida en apenas dos minutos y medio te afeitas perfectamente.
Ventajas
Calidad ageitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-06-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-06-04
CIENAGA
25/05/2026
España
Comprador verificado
LO BUENO CON DIFERENCIA
LA VERDAD QUE LA COMPRE POR PROBLEMAS DE PIEL AL TENER DERMATÍTIS ATÓPICA Y ME VA DE MIL MARAVILLAS. TUBE UN PROBLEMA DE FÁBRICA CON EL CAMBIO DE ACCESORIOS DESPUÉS DE HABERLA USADA UNAS 7 VECES, YA NOTABA ALGO EN UN PRINCIPIO Y NO LE DIERA MUCHA IMPORTANCIA. FUE ENVIARLA A ALEMANIA, LA REVISARON Y EN POCOS DÍAS ME ENTREGARON OTRA COMPLETAMENTE NUEVA EN SU CAJA CON ACCESORIOS, ETC... DE TODOS LOS GASTOS ENVÍOS SE HICIERON CARGO. MUY PROFESIONALES Y SERIOS. LA VERDAD QUE MUY CONTENTO POR TODO ESTO Y POR LA MÁQUINA, QUE ME DEJA LA CARA FENOMWNAL. MUCHAS GRACIAS SALUDOS
Ventajas
LO RECOMENDARIA Y LA-S ESTOY RECOMENDANDO, PORQUE SON UNA PASADA.LA RAPIDEZ DE AFEITADO, SIN CORTES, COMO DEJA LA PIEL, SUPERA A LAS MAQUINILLAS DE CUCHILLAS CON CRECES.MUY PRÁCTICA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
comparado con material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
* Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.
* * al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho