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Descatalogado
Exfolia suavemente la piel
Para uso semanal
Sustituir cada 6 meses
Fácil de sustituir
Cerdas con una forma diseñada especialmente: las cerdas más cortas exfolian suavemente mientras que las más largas arrastran las células muertas.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
Todos los cepillos VisaPure cuentan con la exclusiva tecnología de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces y las puntas sedosas garantizan un deslizamiento suave. Las cerdas VisaPure son extralargas para lograr la máxima comodidad para la piel. Para asegurar la eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el denso cepillo llega a más poros en la misma sesión de tratamiento para proporcionar una sensación suave y exclusiva mientras limpia. El material de las cerdas ha sido seleccionado especialmente para ser resistente al agua.
4.6
de 4
94
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
tonia99
11/12/2013
España
recomendable
altamente recomendable, me ha encantado totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal