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El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.
El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.
4.7
de 4
75
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
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Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Sí, recomiendo este producto
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