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Descatalogado
Natural
Incluye biberón de 125 ml
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El cojín está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.
4.3
de 4
210
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Giobe
02/03/2018
España
Fácil y cómodo
Muy cómodo y fácil de usar. Ideal para primerizos y lo mejor son los accesorios disponibles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Logilalla
29/11/2017
España
Calidad y funcionalidad excelente!
Gran producto , mejorando un poco más si cabe la versión anterior. Muy cómodo y fácil de usar con materiales aparentemente de calidad. El anterior modelo lo usé durante la lactancia de mis dos hijos a diario unas cinco o seis veces.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
missmorochita
16/01/2014
España
....me dio la vida!!
si lo tuviera que describir en pocas palabras...diria que me dio la vida. Me salvo de mastitis...y de explosion!! Jajaja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011