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  • Más comodidad y más leche
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Descatalogado

Philips AventExtractor eléctrico sencillo Comfort

SCF332/01

4.3
| (210) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche
Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso hemos creado nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro cojín masajeador suave estimule ligeramente el flujo de leche.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche con cojín masajeador

Más comodidad y más leche

  • Natural

  • Incluye biberón de 125 ml

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.

Cojín masajeador suave con tacto cálido

Cojín masajeador suave con tacto cálido

Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El cojín está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

210

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

02/03/2018

España

España

Fácil y cómodo

Muy cómodo y fácil de usar. Ideal para primerizos y lo mejor son los accesorios disponibles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

29/11/2017

España

España

Calidad y funcionalidad excelente!

Gran producto , mejorando un poco más si cabe la versión anterior. Muy cómodo y fácil de usar con materiales aparentemente de calidad. El anterior modelo lo usé durante la lactancia de mis dos hijos a diario unas cinco o seis veces.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

16/01/2014

España

España

....me dio la vida!!

si lo tuviera que describir en pocas palabras...diria que me dio la vida. Me salvo de mastitis...y de explosion!! Jajaja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

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