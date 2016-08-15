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Descatalogado
SCF334/02
Natural
Incluye 2 biberones de 125 ml
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El cojín está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.
3.9
de 4
27
Reseñas
Nat517
15/08/2016
United Kingdom
So comfy!
Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
SeNI
08/01/2013
United Kingdom
Fantastic product that's quick and easy to use
The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
EMG29
03/01/2013
United Kingdom
Fabulous - a must have for mums
Loved this product, the double pump had soft pads which were comfortable, the double pump allowed quick expressing so I could express more in each sitting. I have tried other brands but I really liked with this pump you could lean back and sit comfortable, others you had to sit forwards so expressing was a real chore, especially with me having had a c section, I needed to be sat comfy not leaning forwards hurting my cut. I would Definetly recommend this to other mums at baby group and will Definetly use this pump if I have anymore children.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
Un ensayo aleatorio controlado para comparar los métodos de extracción de leche tras el parto prematuro (Jones y otros, ADC 2001;85:F91).