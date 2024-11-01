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SCF547/11R1
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Cada empresa define "reacondicionado" a su manera. En Philips, renovamos principalmente los productos que los clientes nos devuelven en un plazo de 30 días desde la fecha de compra o a través de nuestros programas de suscripción. Por lo tanto, la mayoría de los productos están sin estrenar o muy poco usados.
¡El producto funciona a la perfección! Siempre viene con una garantía de 2 años, ampliable al registrar ciertos productos.
¡El producto está completamente limpio! Cada dispositivo se somete a rigurosas pruebas de calidad y rendimiento. Todos los productos se desinfectan, y los componentes o accesorios higiénicos se sustituyen cuando es necesario (p. ej., las cuchillas de las afeitadoras o los aparatos de cocina). Es posible que se aprecien leves señales de uso.
Los productos incluyen todas las piezas funcionales y los accesorios originales. Esto excluye los regalos comerciales (p. ej., filtro Aqua).
Los productos se envían en sus cajas originales o en sencillas cajas reutilizadas fabricadas con materiales reciclados.
SCF392/11 Electric breast pump Premium Plus
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¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.
La unidad motora ofrece la potencia succión que se espera de un extractor de leche tradicional, pero en formato compacto y portátil. Con su batería recargable, la unidad motora inalámbrica proporciona una extracción potente y discreta en cualquier lugar.
Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.
Gracias a las copas extracción transparentes siempre te será más fácil colocar los pezones en la posición correcta para la salida de leche y hacer un seguimiento del flujo y volumen de leche materna extraída. Para una extracción segura desde la primera gota.
Una copa de extracción pesa poco más de 100 gramos cuando está vacía, es decir, es hasta 3 veces más ligera que un extractor de leche portátil. Las copas se ajustan cómodamente en el sujetador.
Nuestro extractor incluye una cuerda de transporte y un clip para ropa, para llevar la unidad motora cruzada o acoplada a la cintura. Te ofrece la libertad de llevarlo como te sea más cómodo y siempre bajo control. Utiliza el acoplador de los tubos y el regulador de la cuerda para ajustarlo a tu gusto.
Aprovecha al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puedes realizar ajustes precisos mientras extraes la leche y, gracias a la memorización de la configuración preferida, el extractor estará siempre listo para funcionar.
Hemos diseñado el extractor y los accesorios de la manera más sencilla posible. Las copas de extracción están formadas por muy pocas piezas fáciles de desmontar, limpiar (a mano o en el lavavajillas), desinfectar y volver a montar.
Nuestro objetivo es ayudar a las mamás que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Nuestra gama de cojines y protectores para el pezón de diferentes tamaños se adapta al 99% de las mamás y se pueden comprar por separado.
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