Una gama de 7 tamaños de cojines y protectores para el pezón

Nuestro objetivo es ayudar a las mamás que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Nuestra gama de cojines y protectores para el pezón de diferentes tamaños se adapta al 99% de las mamás y se pueden comprar por separado.