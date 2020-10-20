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Philips Avent Tetina Natural
Descatalogado
Asistencia
SCF653/27
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Manual de instrucciones
Todas (7)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Qué tetina Philips Avent Natural original se adapta mejor a mi bebé?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae