Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF395/01
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/16
SCF430/20
SCF395/11
SCF396/11
SCF398/11
SCF391/11
SCF395/31
Conjunto
Los vasos de almacenamiento de Philips Avent tienen una tapa que crea un sello de seguridad para un almacenamiento y transporte seguros.
Vea fácilmente las fechas y el contenido.
Para una nevera y congelador organizados.
4.3
de 4
169
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Mggd
21/05/2021
España
Parte de la promoción
Estupendos
Al tener varios tamaños, puedo almacenar para mis dos bebés ya que uno come algo más que el otro y así no equivocarme. Son perfectos ya que cierran muy bien si miedo a que se viertan. También se puede escribir en ellos y facilita la fecha si se congelan al igual que lo que se congela. La cuchara es perfecto para para mi bebé al ser de silicona. Es fácil de llevar también por el motivo de que cierra. Perfectamente y se pueden calentar sin problemas. Muy buen producto. Muy satisfecha con él.
Ventajas
Todo lo anteriormente dicho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
Fatiluna
21/05/2021
España
Parte de la promoción
Lo tiene todo
Os lo recomiendo muchísimo. Vienen un montón de vasos con sus tapas y en una partes podéis ir escribiendo lo que tiene y cuando lo habéis hecho. Para llevar contigo va muy bien pq va con diferentes tamaños. Cierra muy bien y la cuchara que viene la estamos dando muchísimo uso es genial la cuchara! Podéis coger bastante cantidad de comida y el peque va comiendo poco a poco de ella . Por mi parte ha sido buena la experiencia con este producto.
Ventajas
Una compra muy completa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
MigSau
20/05/2021
España
Parte de la promoción
Almacenamiento Sin fugas
Vasos de almacenamiento ideales para las primeras comidas de los peques, tanto para conservar en frigo como en congelador. Con 10 tarritos de 180ml y otros 10 de 240 ml.
Ventajas
Gran capacidad
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.