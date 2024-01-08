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  • Siente los graves con BASS+
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Descatalogado

Auriculares de diadema inalámbricos con micro

SHB3075BL/00

3.9
| (39) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 12 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.

Altavoces de 32 mm

Altavoces de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima

Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

39

Reseñas

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Ventajas

comodos

Contras

un poco fragiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

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18/03/2018

España

España

Sorprendentes

Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

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03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Ventajas

all

Contras

non

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

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