SM6580/20
Tu café, a tu gusto
Personaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro y disfruta de una espuma de leche cremosa en nuestro recipiente para la leche externo, incluso al preparar dos bebidas con leche al mismo tiempo.Más información
Cafetera espresso totalmente automática
Explora el mundo del café con recetas comunes como espreso o cappuccino y bebidas de café especiales como expreso macchiato italiano.
Personaliza tu experiencia en el mundo del café seleccionando el perfil de sabor deseado (Delicato, Intenso, Forte) para tu bebida. La cafetera ajusta automáticamente los ajustes de preparación, como la intensidad, el volumen del café y el tiempo de prehumedecimiento, para ofrecerte el sabor adecuado.
Nuestro innovador sistema de limpieza automática, HygieSteam, elimina el 99,9 % de los microorganismos en las piezas del recipiente para la leche*.
Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento. Se extraen los mejores sabores y aromas, para 20 000 tazas o más de exquisito café. Ajusta fácilmente el molinillo con 12 ajustes.
AquaClean es nuestro filtro de agua que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua de la cafetera. Prepara hasta 5000** tazas sin necesidad de eliminar la cal sustituyendo el filtro regularmente.
Prepara y disfruta al servir raciones dobles o individuales de cualquier café en un solo toque, como cappuccino o leche manchada.
Obtén orientación interactiva para una personalización ilimitada con nuestro CoffeeEqualizer™. Prepara el café como prefieras personalizando la intensidad, el volumen del café y la leche, la temperatura y la densidad de la espuma de leche, y añade un ExtraShot.
Aumenta la intensidad de tu bebida con el ajuste ExtraShot a través de CoffeeEqualizer™ o el perfil de sabor Forte del menú CoffeeMaestro. Dos formas de añadir sabor potente sin amargor.
El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.
Las bebidas favoritas de cada persona se pueden almacenar hasta en 4 perfiles de usuario a través de la práctica pantalla.
Tecnología LattePerfetto para conseguir una espuma de leche densa con textura fina.
El gran contenedor de granos de hasta 300 g mantiene tus granos frescos y está equipado con nuestro sellado especial AromaSeal, que hará que tus granos de café mantengan su frescura durante más tiempo.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Compatibilidad
Durabilidad
País de origen
Eficiencia energética
