Temperatura y aroma perfectamente equilibrados con extracción del aroma

El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.