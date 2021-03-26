Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Tu café, a tu gusto Tu café, a tu gusto Tu café, a tu gusto

      Saeco GranAroma Cafetera espresso totalmente automática

      SM6580/20

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Tu café, a tu gusto

      Personaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro y disfruta de una espuma de leche cremosa en nuestro recipiente para la leche externo, incluso al preparar dos bebidas con leche al mismo tiempo.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Cafeteras espresso automáticas Saeco

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Ver todos
      Este producto
      GranAroma
      - {discount-value}

      GranAroma

      Cafetera espresso totalmente automática

      total

      recurring payment

      Tu café, a tu gusto

      Personaliza fácilmente tu café con los preajustes de sabor

      • 14 bebidas
      • 4 perfiles de usuario
      • Blanco
      • Pantalla TFT en color
      Disfruta de 14 deliciosas bebidas con tu toque personal

      Disfruta de 14 deliciosas bebidas con tu toque personal

      Explora el mundo del café con recetas comunes como espreso o cappuccino y bebidas de café especiales como expreso macchiato italiano.

      3 preajustes de sabor adaptados a tus necesidades con CoffeeMaestro

      3 preajustes de sabor adaptados a tus necesidades con CoffeeMaestro

      Personaliza tu experiencia en el mundo del café seleccionando el perfil de sabor deseado (Delicato, Intenso, Forte) para tu bebida. La cafetera ajusta automáticamente los ajustes de preparación, como la intensidad, el volumen del café y el tiempo de prehumedecimiento, para ofrecerte el sabor adecuado.

      HygieSteam elimina el ≤99,9 % de microorganismos en las piezas del recipiente*

      HygieSteam elimina el ≤99,9 % de microorganismos en las piezas del recipiente*

      Nuestro innovador sistema de limpieza automática, HygieSteam, elimina el 99,9 % de los microorganismos en las piezas del recipiente para la leche*.

      Al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero

      Al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero

      Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento. Se extraen los mejores sabores y aromas, para 20 000 tazas o más de exquisito café. Ajusta fácilmente el molinillo con 12 ajustes.

      Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean

      Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean

      AquaClean es nuestro filtro de agua que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua de la cafetera. Prepara hasta 5000** tazas sin necesidad de eliminar la cal sustituyendo el filtro regularmente.

      LatteDuo: Disfruta de raciones dobles de cualquier receta con un solo toque

      LatteDuo: Disfruta de raciones dobles de cualquier receta con un solo toque

      Prepara y disfruta al servir raciones dobles o individuales de cualquier café en un solo toque, como cappuccino o leche manchada.

      Personaliza hasta 5 ajustes de café con CoffeeEqualizer™

      Personaliza hasta 5 ajustes de café con CoffeeEqualizer™

      Obtén orientación interactiva para una personalización ilimitada con nuestro CoffeeEqualizer™. Prepara el café como prefieras personalizando la intensidad, el volumen del café y la leche, la temperatura y la densidad de la espuma de leche, y añade un ExtraShot.

      Ajuste ExtraShot para aumentar la intensidad de la bebida

      Ajuste ExtraShot para aumentar la intensidad de la bebida

      Aumenta la intensidad de tu bebida con el ajuste ExtraShot a través de CoffeeEqualizer™ o el perfil de sabor Forte del menú CoffeeMaestro. Dos formas de añadir sabor potente sin amargor.

      Temperatura y aroma perfectamente equilibrados con extracción del aroma

      Temperatura y aroma perfectamente equilibrados con extracción del aroma

      El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

      Personaliza hasta 4 perfiles y guarda tus favoritos

      Personaliza hasta 4 perfiles y guarda tus favoritos

      Las bebidas favoritas de cada persona se pueden almacenar hasta en 4 perfiles de usuario a través de la práctica pantalla.

      LattePerfetto para conseguir una espuma de leche densa con textura fina

      LattePerfetto para conseguir una espuma de leche densa con textura fina

      Tecnología LattePerfetto para conseguir una espuma de leche densa con textura fina.

      El gran contenedor de granos sellado mantiene tus granos frescos

      El gran contenedor de granos sellado mantiene tus granos frescos

      El gran contenedor de granos de hasta 300 g mantiene tus granos frescos y está equipado con nuestro sellado especial AromaSeal, que hará que tus granos de café mantengan su frescura durante más tiempo.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Fuente de café
        Granos frescos
        Intervención del usuario
        Toque de un botón
        Tipo de producto
        Cafetera espresso totalmente automática
        Bebidas
        Espreso, café, americano, cappuccino, leche manchada, café latte, café crema, cortado, espreso largo, espreso macchiato, cappuccino italiano, café con leche, espuma de leche, leche caliente, agua caliente
        Bebidas preprogramadas
        14
        Número de raciones
        2
        Presión
        15 bares
        Molinillo integrado
        Ajustes del molinillo
        12
        Capacidad del depósito de granos
        300 g
        Espuma de leche
        Solución para leche
        Recipiente externo
        Tarrito de leche
        0,6 l
        Capacidad del depósito de agua
        1,8l
        Perfiles
        4
        Material principal
        Plástico
        Material secundario
        Metal
        Tecnología
        LatteDuo
        Interfaz
        Pantalla táctil intuitiva
        Garantía
        2 años
        Conectividad
        No
        Piezas aptas para el lavavajillas

      • Especificaciones técnicas

        Clasificación de eficiencia energética
        Clase B
        Alimentación
        1500 W
        Voltaje
        230 V
        Frecuencia
        50 Hz
        Unidades por paquete
        1

      • Medidas de seguridad

        Temporizador de desconexión automática
        Certificación de seguridad

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        448 mm
        Anchura del producto
        262 mm
        Altura del producto
        383 mm
        Peso del producto
        8,5-9 kg
        Longitud del embalaje
        491 mm
        Anchura del embalaje
        295 mm
        Altura del embalaje
        506,5 mm
        Peso del embalaje
        11,3 kg

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        Recipiente para la leche
        Accesorios incluidos 2
        Tubo de leche
        Accesorios incluidos 3
        Tira de dureza del agua
        Accesorios incluidos 4
        Cuchara de café, filtro AquaClean
        Accesorios relacionados 1
        Pastillas desengrasantes para cafeteras
        Accesorios relacionados 2
        Descalcificador para cafeteras espresso
        Accesorios relacionados 3
        Cepillo de limpieza

      • Durabilidad

        Manual del usuario
        >75 % de papel reciclado

      • País de origen

        Fabricada en
        Rumanía

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en modo de espera
        0,3 W
        Consumo de energía en modo apagado
        No disponible
        Consumo de energía en modo de espera en red
        No disponible
        Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
        30 min
        Estándar de medición
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Clippin

      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • El 99,9999 % de los microorganismos basado en pruebas de laboratorio.
      • * En 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.