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SM8780/00
Perfección personalizada en cada café
Una perfecta combinación de tradición italiana, tecnología conectada e innovación en la preparación del café. Una mezcla maestra de avances para conseguir lo que siempre has buscado en una cafetera: que prepare un café exquisito a tu gusto.Más información
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Cafetera espresso totalmente automática
total
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Descubre un mundo de variedades de café para saciar todo tipo de deseos y adaptarse a cualquier estado de ánimo, con más de 50* deliciosas variedades para elegir. Desde recetas clásicas como el espreso y el cappuccino hasta cafés especiales como Choc Vanilla Latte y Baileys Coffee, descubre las maravillas de las creaciones de café y lleva tu preparación diaria a una experiencia gourmet.
BeanMaestro ajusta automáticamente las opciones de preparación para obtener el mejor sabor y aroma de los granos de café seleccionados. Solo tienes que seleccionar el tipo y el tueste de los granos y dejar que BeanMaestro se ocupe de todo lo demás.
Crea tu receta favorita con CoffeeEqualizer Touch+. Personaliza el café a tu gusto eligiendo la intensidad, el volumen de café y de leche, la temperatura, el sabor, la cantidad de espuma de leche e incluso el orden del café y la leche. Si lo deseas, puedes utilizar la función ExtraShot para aumentar la intensidad del café.
La avanzada pantalla en color de alta resolución de 13,7 cm (5") presenta una intuitiva interfaz de usuario con pantalla táctil para dominar las variedades de café gracias a una interacción precisa.
La cafetera aprenderá tus preferencias y te enviará recomendaciones exclusivas y personalizadas que te permitirán descubrir nuevas recetas de café, así como diferentes características y funciones de la cafetera.
Comprueba fácilmente el estado y la limpieza de la cafetera a través del panel intuitivo y codificado por colores de la pantalla. El panel te proporcionará un resumen útil y te ofrecerá información de estado sobre aspectos como el nivel de agua o si el filtro AquaClean se está agotando.
Personaliza sin esfuerzo tu taza perfecta con CoffeeMaestro. Solo tienes que seleccionar el perfil de sabor que desees entre 3 ajustes preestablecidos: delicado, intenso y fuerte. La cafetera ajusta automáticamente las opciones de preparación, como la intensidad, el volumen de café y el tiempo de prehumedecimiento para ofrecerte el sabor adecuado.
El recipiente externo para la leche con nuestra tecnología LattePerfetto crea una espuma de leche densa con una textura fina y sedosa.
Prepara y disfruta una taza o dos de tu receta de café favorita con un solo toque, como cappuccino o leche manchada.
Nuestro molinillo más duradero extrae los mejores sabores y aromas de los granos de café. Fabricado de cerámica 100 % para un resultado excepcionalmente resistente y preciso, preparará al menos 20 000 tazas de delicioso café recién molido. Ajusta fácilmente el molinillo a tu gusto con sus 12 niveles.
El sistema Aroma Extract proporciona el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma para una exquisita taza de café.
AquaClean es nuestro filtro de agua que mejora la calidad del café al purificar el agua y evita la formación de cal en el circuito de agua. Sustituye el filtro regularmente para preparar hasta 5000** tazas sin necesidad de descalcificar la cafetera.
Deja que la cafetera te recomiende los mejores granos y despreocúpate. Con algoritmos avanzados, Bean Guide descubre tus preferencias de sabor personales antes de sugerir el nivel de tostado ideal, el tipo de grano y el origen.
Ten la cafetera lista para preparar café en el momento que sales de la cama. El temporizador de activación te permite configurar hasta 8 temporizadores que encienden automáticamente el aparato y coinciden perfectamente con tu rutina diaria.
¿Tienes antojo de un café frío en los meses más cálidos? Ahora puedes beber un café helado sin tener que salir de casa. El café helado es una de las más de 50 recetas disponibles en tu cafetera y tiene el mismo sabor delicioso que nuestras recetas clásicas, pero con un toque refrescante.
Nuestra Saeco Xelsis ahora viene con conectividad wifi integrada, lo que facilita más que nunca mantener el aparato actualizado y recibir recomendaciones personalizadas. Las actualizaciones se instalan automáticamente y recibirás sugerencias para mejorar tu experiencia mientras la cafetera aprende tu rutina de café.
Los cafés personalizados favoritos de todos pueden guardarse hasta en 6 perfiles de usuario para seleccionarlos al instante en la pantalla táctil de alta resolución. Personaliza fácilmente cada perfil hasta el más mínimo detalle.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Compatibilidad
Durabilidad
País de origen
Eficiencia energética
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