Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Perfección personalizada en cada café Perfección personalizada en cada café Perfección personalizada en cada café

      Saeco Xelsis Deluxe Cafetera espresso totalmente automática

      SM8780/00

      Perfección personalizada en cada café

      Una perfecta combinación de tradición italiana, tecnología conectada e innovación en la preparación del café. Una mezcla maestra de avances para conseguir lo que siempre has buscado en una cafetera: que prepare un café exquisito a tu gusto.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Cafeteras espresso automáticas Saeco

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Ver todos
      Este producto
      Xelsis Deluxe
      - {discount-value}

      Xelsis Deluxe

      Cafetera espresso totalmente automática

      total

      recurring payment

      Perfección personalizada en cada café

      Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

      • Más de 50* variedades de café
      • 6 perfiles de usuario
      • Negro brillante
      • Pantalla TFT táctil en color de 5"
      Descubre más de 50 variedades de café con solo tocar un botón*

      Descubre más de 50 variedades de café con solo tocar un botón*

      Descubre un mundo de variedades de café para saciar todo tipo de deseos y adaptarse a cualquier estado de ánimo, con más de 50* deliciosas variedades para elegir. Desde recetas clásicas como el espreso y el cappuccino hasta cafés especiales como Choc Vanilla Latte y Baileys Coffee, descubre las maravillas de las creaciones de café y lleva tu preparación diaria a una experiencia gourmet.

      Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

      Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

      BeanMaestro ajusta automáticamente las opciones de preparación para obtener el mejor sabor y aroma de los granos de café seleccionados. Solo tienes que seleccionar el tipo y el tueste de los granos y dejar que BeanMaestro se ocupe de todo lo demás.

      Personaliza hasta 7 ajustes de café con CoffeeEqualizer Touch+

      Personaliza hasta 7 ajustes de café con CoffeeEqualizer Touch+

      Crea tu receta favorita con CoffeeEqualizer Touch+. Personaliza el café a tu gusto eligiendo la intensidad, el volumen de café y de leche, la temperatura, el sabor, la cantidad de espuma de leche e incluso el orden del café y la leche. Si lo deseas, puedes utilizar la función ExtraShot para aumentar la intensidad del café.

      Pantalla táctil avanzada en color de 13,7 cm (5")

      Pantalla táctil avanzada en color de 13,7 cm (5")

      La avanzada pantalla en color de alta resolución de 13,7 cm (5") presenta una intuitiva interfaz de usuario con pantalla táctil para dominar las variedades de café gracias a una interacción precisa.

      Descubre nuevas recetas con recomendaciones personalizadas

      Descubre nuevas recetas con recomendaciones personalizadas

      La cafetera aprenderá tus preferencias y te enviará recomendaciones exclusivas y personalizadas que te permitirán descubrir nuevas recetas de café, así como diferentes características y funciones de la cafetera.

      Mantenimiento intuitivo para una calidad de café constante

      Mantenimiento intuitivo para una calidad de café constante

      Comprueba fácilmente el estado y la limpieza de la cafetera a través del panel intuitivo y codificado por colores de la pantalla. El panel te proporcionará un resumen útil y te ofrecerá información de estado sobre aspectos como el nivel de agua o si el filtro AquaClean se está agotando.

      Personaliza fácilmente tu taza perfecta con CoffeeMaestro

      Personaliza fácilmente tu taza perfecta con CoffeeMaestro

      Personaliza sin esfuerzo tu taza perfecta con CoffeeMaestro. Solo tienes que seleccionar el perfil de sabor que desees entre 3 ajustes preestablecidos: delicado, intenso y fuerte. La cafetera ajusta automáticamente las opciones de preparación, como la intensidad, el volumen de café y el tiempo de prehumedecimiento para ofrecerte el sabor adecuado.

      LattePerfetto: crea un espuma de leche densa con una textura fina

      LattePerfetto: crea un espuma de leche densa con una textura fina

      El recipiente externo para la leche con nuestra tecnología LattePerfetto crea una espuma de leche densa con una textura fina y sedosa.

      Prepara dos de tus cafés favoritos con un solo toque

      Prepara dos de tus cafés favoritos con un solo toque

      Prepara y disfruta una taza o dos de tu receta de café favorita con un solo toque, como cappuccino o leche manchada.

      Prepara al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero

      Prepara al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero

      Nuestro molinillo más duradero extrae los mejores sabores y aromas de los granos de café. Fabricado de cerámica 100 % para un resultado excepcionalmente resistente y preciso, preparará al menos 20 000 tazas de delicioso café recién molido. Ajusta fácilmente el molinillo a tu gusto con sus 12 niveles.

      Obtén un exquisito sabor con Aroma Extract

      Obtén un exquisito sabor con Aroma Extract

      El sistema Aroma Extract proporciona el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma para una exquisita taza de café.

      AquaClean prolonga la vida útil de la cafetera y mejora el sabor**

      AquaClean prolonga la vida útil de la cafetera y mejora el sabor**

      AquaClean es nuestro filtro de agua que mejora la calidad del café al purificar el agua y evita la formación de cal en el circuito de agua. Sustituye el filtro regularmente para preparar hasta 5000** tazas sin necesidad de descalcificar la cafetera.

      Prepara el café perfecto con tu guía de grano personal

      Prepara el café perfecto con tu guía de grano personal

      Deja que la cafetera te recomiende los mejores granos y despreocúpate. Con algoritmos avanzados, Bean Guide descubre tus preferencias de sabor personales antes de sugerir el nivel de tostado ideal, el tipo de grano y el origen.

      Configura un temporizador de activación para que la cafetera despierte contigo

      Configura un temporizador de activación para que la cafetera despierte contigo

      Ten la cafetera lista para preparar café en el momento que sales de la cama. El temporizador de activación te permite configurar hasta 8 temporizadores que encienden automáticamente el aparato y coinciden perfectamente con tu rutina diaria.

      Café helado

      Café helado

      ¿Tienes antojo de un café frío en los meses más cálidos? Ahora puedes beber un café helado sin tener que salir de casa. El café helado es una de las más de 50 recetas disponibles en tu cafetera y tiene el mismo sabor delicioso que nuestras recetas clásicas, pero con un toque refrescante.

      Conectividad wifi integrada

      Conectividad wifi integrada

      Nuestra Saeco Xelsis ahora viene con conectividad wifi integrada, lo que facilita más que nunca mantener el aparato actualizado y recibir recomendaciones personalizadas. Las actualizaciones se instalan automáticamente y recibirás sugerencias para mejorar tu experiencia mientras la cafetera aprende tu rutina de café.

      Guarda tus cafés favoritos en hasta 6 perfiles personalizados

      Los cafés personalizados favoritos de todos pueden guardarse hasta en 6 perfiles de usuario para seleccionarlos al instante en la pantalla táctil de alta resolución. Personaliza fácilmente cada perfil hasta el más mínimo detalle.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Fuente de café
        Granos frescos
        Intervención del usuario
        Toque de un botón
        Tipo de producto
        Cafetera espresso totalmente automática
        Bebidas
        Americano, con leche, latte, crema, cappuccino, espreso, doble, largo, macchiato, con leche corto, galão, agua caliente, cappuccino italiano, kleiner brauner, leche manchada, mezcla, espuma de leche, cortado, taza de viaje, verlängerter, leche caliente
        Bebidas preprogramadas
        22
        Número de raciones
        2
        Presión
        15 bares
        Molinillo integrado
        Ajustes del molinillo
        12
        Capacidad del depósito de granos
        450 g
        Espuma de leche
        Solución para leche
        Recipiente externo
        Tarrito de leche
        0,6 l
        Capacidad del depósito de agua
        1,7 l
        Perfiles
        8
        Material principal
        Metal
        Material secundario
        Plástico
        Tecnología
        LatteDuo
        Interfaz
        Pantalla TFT intuitiva
        Garantía
        2 años
        Conectividad
        Piezas aptas para el lavavajillas

      • Especificaciones técnicas

        Clasificación de eficiencia energética
        Clase B
        Potencia
        1500 V
        Voltaje
        230 V
        Frecuencia
        50 Hz
        Unidades por paquete
        1

      • Medidas de seguridad

        Temporizador de desconexión automática
        Certificación de seguridad

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        448 mm
        Anchura del producto
        287 mm
        Altura del producto
        383 mm
        Peso del producto
        12,5kg
        Longitud del embalaje
        594 mm
        Anchura del embalaje
        370 mm
        Altura del embalaje
        523 mm
        Peso del embalaje
        15,2kg

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        Recipiente para la leche
        Accesorios incluidos 2
        Tubo de leche
        Accesorios incluidos 3
        Tira de dureza del agua
        Accesorios incluidos 4
        Cuchara de café, filtro AquaClean
        Accesorios incluidos 5
        Cuchara de café, filtro AquaClean
        Accesorios relacionados 2
        Pastillas desengrasantes para cafeteras
        Accesorios relacionados 3
        Descalcificador para cafeteras espresso
        Accesorios relacionados 4
        Cepillo de limpieza

      • Durabilidad

        Manual del usuario
        >75 % de papel reciclado

      • País de origen

        Fabricada en
        Rumanía

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en modo de espera
        n/a (*)
        Consumo de energía en modo apagado
        0,0 W
        Consumo de energía en modo de espera en red
        0,6 W
        Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
        15 min
        Estándar de medición
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Clippin

      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Premios

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • * Accede a un mundo de recetas de café con solo tocar un botón en tu cafetera registrada y conectada a Wi-Fi con la última actualización de software.
      • ** Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
      • *** El aparato es un equipo conectado en red, de acuerdo con el reglamento No 801/2013 (UE) y está diseñado para utilizarse permanentemente conectado a una red 802.11 b/g/n de 2,4 GHz

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.