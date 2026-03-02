Ajuste cómodo y componentes reemplazables para años de uso

Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.