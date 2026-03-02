Buscar términos
TAH4500PK/00
Sumérgete en un sonido fantástico
Si buscas unos auriculares supercómodos con reducción de ruido para el día a día, estos son los que necesitas. Disfruta de un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos. Además, las almohadillas y la batería reemplazables maximizan la comodidad y el rendimiento durante años.Más información
Auriculares de diadema
Los altavoces personalizados de 32 mm se combinan con Dynamic Bass para producir un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Ya estés viendo una película o jugando, puedes activar un modo de baja latencia desde la app complementaria.
Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.
La reducción de ruido activa atenúa el ruido externo para que puedas centrarte en tus canciones, pódcasts y llamadas. Puedes dejarlo en el modo automático o usar la app Philips Headphones para ajustar los niveles a tu gusto.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.
Con la función de reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 70 horas de reproducción con una carga completa y con esta misma función activada, hasta 50 horas. Para aumentar el nivel rápidamente, carga durante solo 5 minutos y disfrutarás de 4 horas adicionales.
Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido atenúa el ruido de fondo del entorno que te rodea.
¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para ajustar la cancelación de ruido, activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.
Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
