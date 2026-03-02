Buscar términos

    • Sumérgete en un sonido fantástico Sumérgete en un sonido fantástico Sumérgete en un sonido fantástico

      Auriculares de diadema

      TAH4500PK/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Sumérgete en un sonido fantástico

      Si buscas unos auriculares supercómodos con reducción de ruido para el día a día, estos son los que necesitas. Disfruta de un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos. Además, las almohadillas y la batería reemplazables maximizan la comodidad y el rendimiento durante años.

      Más información

      Disponible en:

      Sumérgete en un sonido fantástico

      • Sonido natural y graves dinámicos
      • Ajuste cómodo sobre la oreja
      • Reducción de ruido
      • Hasta 70 horas de reproducción

      Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

      Los altavoces personalizados de 32 mm se combinan con Dynamic Bass para producir un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Ya estés viendo una película o jugando, puedes activar un modo de baja latencia desde la app complementaria.

      Ajuste cómodo y componentes reemplazables para años de uso

      Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.

      Escucha siempre tu música con reducción de ruido activa

      La reducción de ruido activa atenúa el ruido externo para que puedas centrarte en tus canciones, pódcasts y llamadas. Puedes dejarlo en el modo automático o usar la app Philips Headphones para ajustar los niveles a tu gusto.

      Conexión multipunto Bluetooth® estable y emparejamiento sencillo

      La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

      Hasta 70 h de reproducción (50 h con reducción de ruido)

      Con la función de reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 70 horas de reproducción con una carga completa y con esta misma función activada, hasta 50 horas. Para aumentar el nivel rápidamente, carga durante solo 5 minutos y disfrutarás de 4 horas adicionales.

      Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

      Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido atenúa el ruido de fondo del entorno que te rodea.

      Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia

      ¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para ajustar la cancelación de ruido, activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

      Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

      Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Sistema acústico
        Cerrado
        Rango de frecuencia
        20 - 20 000 Hz
        Resistencia
        32 ohmios
        Entrada de alimentación máxima
        10 mW
        Sensibilidad
        113 dB (1 KHz, 1 mW)
        Diámetro del altavoz
        32  mm
        Tipo de altavoz
        Dinámico

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        6,0
        Perfiles Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        SBC

      • Caja exterior

        Longitud
        21.70  cm
        Unidades por caja
        3
        Anchura
        18.50  cm
        Peso bruto
        1.32  kg
        Altura
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17759 5
        Peso neto
        0.50  kg
        Peso tara
        0.82  kg

      • Comodidad

        Control de volumen
        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Google Fast Pair
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Botón
        Microsoft Swift Pair

      • Potencia

        Número de pilas
        1 unidades
        Tiempo de carga
        2  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        50  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        70  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        5 mins for 4 hrs
        Peso de la batería (total)
        9.52  g
        Capacidad de la batería (auriculares)
        500  mAh
        Tipo de batería (auriculares)
        Batería polímero de litio (integrada)

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        24.5  cm
        Tipo de embalaje
        Cartón
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        19.85  cm
        Profundidad
        5.5  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 17759 8
        Peso bruto
        0.332  kg
        Peso neto
        0.168  kg
        Peso tara
        0.164  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        17.84  cm
        Anchura
        15.84  cm
        Profundidad
        7.37  cm
        Peso
        0.156  kg

      • Accesorios

        Guía de inicio rápido

      • Diseño

        Color
        Rosa
        A la moda
        Banda de sujeción
        Diseño plegable
        Plano/hacia dentro
        Material de acoplamiento para la oreja
        Cuero sintético
        Ajuste para la oreja
        De diadema
        Tipo de auriculares
        Diseño posterior cerrado

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20804 9

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        FB
        Micrófono para ANC
        3 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Pulsa el botón multifunción
        Compatibilidad con asistente de voz

      • Sostenibilidad

        Carcasa de plástico
        Contiene un 71 % de policarbonato reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

