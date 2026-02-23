Buscar términos

      Auriculares inalámbricos supraaurales

      TAH6000BK/00

      Mantén la concentración con estos auriculares supraaurales con cancelación de ruido adaptativa, diseñados para ofrecer años de uso cómodo. Úsalos de forma inalámbrica para sumergirte en un sonido cálido y natural mientras te mueves. O conéctalos por cable para disfrutar de audio en alta resolución cuando escuches con conexión física.

      • Sonido natural y graves dinámicos
      • Ajuste cómodo sobre la oreja
      • Reducción de ruido adaptable
      • Hasta 80 h de reproducción

      Gran sonido incluso a bajo volumen. Escucha de forma inalámbrica o con cable

      El altavoz de 40 mm perfectamente sintonizado y los graves dinámicos se combinan para ofrecerte un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Para disfrutar de un sonido de alta resolución, puedes escuchar con cable a través del cable de audio de 3,5 mm (incluido) o a través de USB-C.

      Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable

      La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

      Ajuste cómodo y componentes reemplazables para años de uso

      Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.

      Conexión multipunto Bluetooth® estable y emparejamiento sencillo

      La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

      Hasta 80 horas de reproducción (50 horas con la reducción de ruido activada)

      Con la función de reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 80 horas de reproducción con una carga completa y con esta misma función activada, hasta 50 horas. Para aumentar el nivel rápidamente, carga durante solo 5 minutos y disfrutarás de 4 horas adicionales.

      Tecnología de 5 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en entornos ruidosos

      Estos auriculares cuentan con un sistema de cinco micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una calle muy concurrida en un día con mucho viento, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

      Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia

      ¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para ajustar la cancelación de ruido, activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

      Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

      Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Sistema acústico
        Cerrado
        Rango de frecuencia
        20 - 40 000 Hz
        Resistencia
        16 ohmios
        Sensibilidad
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diámetro del altavoz
        40  mm
        Entrada de alimentación máxima
        30  mW
        Tipo de altavoz
        Dinámico
        Audio de alta resolución

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        6,0
        Perfiles Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        SBC
        Toma para auriculares
        3.5  mm

      • Caja exterior

        Longitud
        22.40  cm
        Unidades por caja
        3
        Anchura
        22.00  cm
        Peso bruto
        1.65  kg
        Altura
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Peso neto
        0.81  kg
        Peso tara
        0.84  kg

      • Comodidad

        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Google Fast Pair
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Botón
        Microsoft Swift Pair

      • Potencia

        Número de pilas
        1 unidades
        Tiempo de carga
        2  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        50  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        80  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        15 mins for 4 hrs
        Peso de la batería (total)
        14.8  g
        Capacidad de la batería (auriculares)
        720  mAh
        Tipo de batería (auriculares)
        Batería polímero de litio (integrada)

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        25  cm
        Tipo de embalaje
        Cartón
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        21.2  cm
        Profundidad
        6.9  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Peso bruto
        0.500  kg
        Peso neto
        0.270  kg
        Peso tara
        0.230  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        19.20  cm
        Anchura
        16.60  cm
        Profundidad
        8.20  cm
        Peso
        0.024  kg

      • Accesorios

        Cable de audio
        Cable estéreo de 3,5 mm y 1 m
        Guía de inicio rápido

      • Diseño

        Color
        Negro
        A la moda
        Banda de sujeción
        Diseño plegable
        Plano/hacia dentro
        Material de acoplamiento para la oreja
        Cuero sintético
        Ajuste para la oreja
        Supraaural
        Tipo de auriculares
        Diseño posterior cerrado

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        2 mics
        Reducción de ruido por viento

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        Híbrida, ANC Pro
        Modo de conciencia del exterior
        ANC adaptable
        Micrófono para ANC
        3 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Pulsa el botón multifunción
        Compatibilidad con asistente de voz

      • Sostenibilidad

        Carcasa de plástico
        Contiene un 52 % de policarbonato reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

