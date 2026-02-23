Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.