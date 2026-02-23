Buscar términos
TAH6000WT/00
Sumérgete en la comodidad
Mantén la concentración con estos auriculares supraaurales con cancelación de ruido adaptativa, diseñados para ofrecer años de uso cómodo. Úsalos de forma inalámbrica para sumergirte en un sonido cálido y natural mientras te mueves. O conéctalos por cable para disfrutar de audio en alta resolución cuando escuches con conexión física.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Auriculares inalámbricos supraaurales
El altavoz de 40 mm perfectamente sintonizado y los graves dinámicos se combinan para ofrecerte un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Para disfrutar de un sonido de alta resolución, puedes escuchar con cable a través del cable de audio de 3,5 mm (incluido) o a través de USB-C.
La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.
Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.
Con la función de reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 80 horas de reproducción con una carga completa y con esta misma función activada, hasta 50 horas. Para aumentar el nivel rápidamente, carga durante solo 5 minutos y disfrutarás de 4 horas adicionales.
Estos auriculares cuentan con un sistema de cinco micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una calle muy concurrida en un día con mucho viento, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.
¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para ajustar la cancelación de ruido, activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.
Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
Sonido
Conectividad
Caja exterior
Comodidad
Potencia
Dimensiones del embalaje
Dimensiones del producto
Accesorios
Diseño
Telecomunicaciones
UPC
Funciones de ANC
Asistente de voz
Sostenibilidad
