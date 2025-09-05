Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles

¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Configura un temporizador en nuestra aplicación complementaria para que se apaguen automáticamente. La aplicación también te permite gestionar los dispositivos conectados o desactivar la reducción de ruido adaptable y controlar los niveles por tu cuenta. Además, hay una amplia gama de estilos de sonido preestablecidos, como el estilo Voz, que es ideal para escuchar podcasts.