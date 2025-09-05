Buscar términos
TAH7508WT/97
Sumérgete libremente
Trabaja o juega, fluye a lo largo del día con estos auriculares inalámbricos con reducción de ruido. La reducción de ruido adaptable y el cómodo ajuste supraaural te sumergen en el sonido. Podrás disfrutar de un sonido rico y detallado, y hay un ajuste de retardo bajo para juegos y películas.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Auriculares inalámbricos supraaurales
La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.
Los cascos redondos y la estructura elegante dotan a estos auriculares supraaurales de un estilo exclusivo. Las almohadillas de espuma con efecto memoria mantienen la comodidad durante largas sesiones de escucha y los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.
Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excepcional y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Para disfrutar de toda la potencia de tus graves favoritos sin subir el volumen, solo tienes que activar los graves dinámicos con el botón multifunción o la aplicación Philips Headphones.
Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 15 minutos, obtendrás unas 3 horas adicionales. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier dispositivo inteligente con puerto USB-C.
Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.
La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.
¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Configura un temporizador en nuestra aplicación complementaria para que se apaguen automáticamente. La aplicación también te permite gestionar los dispositivos conectados o desactivar la reducción de ruido adaptable y controlar los niveles por tu cuenta. Además, hay una amplia gama de estilos de sonido preestablecidos, como el estilo Voz, que es ideal para escuchar podcasts.
Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los grandes controladores ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.
Sonido
Conectividad
Caja exterior
Comodidad
Potencia
Dimensiones del embalaje
Dimensiones del producto
Accesorios
Diseño
Telecomunicaciones
Funciones de ANC
Asistente de voz
