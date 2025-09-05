Buscar términos

      Sumérgete libremente

      Trabaja o juega, fluye a lo largo del día con estos auriculares inalámbricos con reducción de ruido. La reducción de ruido adaptable y el cómodo ajuste supraaural te sumergen en el sonido. Podrás disfrutar de un sonido rico y detallado, y hay un ajuste de retardo bajo para juegos y películas.

      Sumérgete libremente

      • Reducción de ruido Pro
      • Auriculares ligeros supra-aurales
      • Sonido natural y graves dinámicos
      • Hasta 60 horas de reproducción

      Sumérgete con la reducción de ruido Pro

      La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

      Ligeros, cómodos, plegables y elegantes

      Los cascos redondos y la estructura elegante dotan a estos auriculares supraaurales de un estilo exclusivo. Las almohadillas de espuma con efecto memoria mantienen la comodidad durante largas sesiones de escucha y los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

      Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

      Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excepcional y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Para disfrutar de toda la potencia de tus graves favoritos sin subir el volumen, solo tienes que activar los graves dinámicos con el botón multifunción o la aplicación Philips Headphones.

      Hasta 60 horas de reproducción (45 horas con la reducción de ruido activada)

      Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 15 minutos, obtendrás unas 3 horas adicionales. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier dispositivo inteligente con puerto USB-C.

      Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

      Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

      Conexión Bluetooth multipunto sólida

      La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

      Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles

      ¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Configura un temporizador en nuestra aplicación complementaria para que se apaguen automáticamente. La aplicación también te permite gestionar los dispositivos conectados o desactivar la reducción de ruido adaptable y controlar los niveles por tu cuenta. Además, hay una amplia gama de estilos de sonido preestablecidos, como el estilo Voz, que es ideal para escuchar podcasts.

      Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips

      Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los grandes controladores ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Sistema acústico
        Cerrado
        Rango de frecuencia
        7 - 40 000 Hz
        Resistencia
        32 ohmios
        Sensibilidad
        96 dB (1000 Hz)
        Diámetro del altavoz
        40  mm
        Entrada de alimentación máxima
        30  mW
        Tipo de altavoz
        Dinámico
        Audio de alta resolución

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        5.2
        Perfiles Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        SBC
        Toma para auriculares
        3.5  mm

      • Caja exterior

        Longitud
        21.6  cm
        Unidades por caja
        3
        Anchura
        21  cm
        Peso bruto
        1.742  kg
        Altura
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Peso neto
        1.12  kg
        Peso tara
        0.622  kg

      • Comodidad

        Desconexión automática
        Control de volumen
        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Botón

      • Potencia

        Número de pilas
        1 ud.
        Tiempo de conversación
        35 h
        Tiempo de carga
        2 h  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        45  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        60  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        15 mins for 3 hrs
        Peso de la batería (total)
        12.4  g
        Capacidad de la batería (auriculares)
        600  mAh
        Tipo de batería (auriculares)
        Polímero de litio (integrada)

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        25.5  cm
        Tipo de embalaje
        Cartón
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        19.45  cm
        Profundidad
        6.2  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Peso bruto
        0.5  kg
        Peso neto
        0.303  kg
        Peso tara
        0.197  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        21  cm
        Anchura
        18.7  cm
        Profundidad
        5  cm
        Peso
        0.271  kg

      • Accesorios

        Cable de audio
        Cable estéreo de 3,5 mm y 1,2 m
        Guía de inicio rápido
        Cable de carga
        Cable USB-C, 500 mm

      • Diseño

        Color
        Blanco
        A la moda
        Banda de sujeción
        Diseño plegable
        Plano/plegado compacto
        Material de acoplamiento para la oreja
        Tela
        Ajuste para la oreja
        Supraaural
        Tipo de auriculares
        Diseño posterior cerrado

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        1 mic

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        Híbrido
        Modo de conciencia del exterior
        Micrófono para ANC
        4 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Pulsa el botón de ANC
        Compatibilidad con asistente de voz

