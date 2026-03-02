Buscar términos
TAT2200BK/00
Aíslate del ruido y disfruta de la comodidad
Disfruta de tu día con estos auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior. La reducción activa del ruido te permite escuchar sin distracciones, mientras que las puntas texturizadas mantienen los auriculares en su sitio cómodamente.Más información
Disponible en:
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Auriculares realmente inalámbricos
total
recurring payment
Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido. Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.
La reducción de ruido atenúa el ruido externo para que puedas centrarte en tus canciones, pódcasts y llamadas. Puedes activarlo o desactivarlo desde los propios auriculares o a través de app complementaria, y el modo de conciencia del exterior te permite oír los sonidos del entorno.
Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.
No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.
El pequeño estuche de carga cabe fácilmente en un bolsillo, o puedes insertar una correa por el orificio y colgártelo de una mochila, un bolso o un cinturón. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los auriculares sueltos mientras el otro se carga.
Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 8 h de reproducción con una carga completa y 28 h extra con el estuche de carga (6 h y 21 h con la reducción de ruido activada). Una carga rápida de 10 minutos en el estuche te da 2 horas extra, y el propio estuche se puede cargar mediante USB-C.
¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.
Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
Sonido
Conectividad
Caja exterior
Comodidad
Caja interior
Potencia
Dimensiones del embalaje
Accesorios
Diseño
Telecomunicaciones
Dimensiones
UPC
Funciones de ANC
Asistente de voz
Sostenibilidad
