Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.