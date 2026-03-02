Buscar términos

      Auriculares realmente inalámbricos

      TAT2200PK/00

      Aíslate del ruido y disfruta de la comodidad

      Disfruta de tu día con estos auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior. La reducción activa del ruido te permite escuchar sin distracciones, mientras que las puntas texturizadas mantienen los auriculares en su sitio cómodamente.

      Aíslate del ruido y disfruta de la comodidad

      • Auriculares pequeños, gran ajuste
      • Reducción activa del ruido
      • Tecnología de 4 micrófonos
      • Sonido natural. Graves dinámicos

      Gran sonido con unos auriculares para el día a día con un ajuste perfecto

      Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido. Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.

      Escucha siempre tu música con reducción de ruido activa

      La reducción de ruido atenúa el ruido externo para que puedas centrarte en tus canciones, pódcasts y llamadas. Puedes activarlo o desactivarlo desde los propios auriculares o a través de app complementaria, y el modo de conciencia del exterior te permite oír los sonidos del entorno.

      Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

      Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

      Conexión multipunto Bluetooth® y emparejamiento sencillo

      La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

      Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

      No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

      Estuche de carga de bolsillo con orificio para correa

      El pequeño estuche de carga cabe fácilmente en un bolsillo, o puedes insertar una correa por el orificio y colgártelo de una mochila, un bolso o un cinturón. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los auriculares sueltos mientras el otro se carga.

      Hasta 36 h de reproducción con el estuche

      Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 8 h de reproducción con una carga completa y 28 h extra con el estuche de carga (6 h y 21 h con la reducción de ruido activada). Una carga rápida de 10 minutos en el estuche te da 2 horas extra, y el propio estuche se puede cargar mediante USB-C.

      Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia

      ¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

      Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

      Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Rango de frecuencia
        20 - 20 000 Hz
        Diámetro del altavoz
        10 mm
        Resistencia
        16 ohmios
        Entrada de alimentación máxima
        3 mW
        Sensibilidad
        105±2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Tipo de altavoz
        Dinámico

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        6,0
        Perfiles Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        SBC

      • Caja exterior

        Longitud
        43.50  cm
        Unidades por caja
        24
        Anchura
        24.50  cm
        Peso bruto
        2.95  kg
        Altura
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Peso neto
        1.42  kg
        Peso tara
        1.53  kg

      • Comodidad

        Control de volumen
        Resistencia al agua
        IPX4
        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Modo mono para TWS
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Tacto
        Google Fast Pair
        Microsoft Swift Pair

      • Caja interior

        Longitud
        11.30  cm
        Unidades por caja
        3
        Anchura
        10.40  cm
        Altura
        10.00  cm
        Peso neto
        0.18  kg
        Peso bruto
        0.32  kg
        Peso tara
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Potencia

        Número de pilas
        3 uds.
        Tiempo de carga
        2  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        6 + 21  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        8 + 28  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        10 mins for 2 hrs
        Tipo de batería (estuche de carga)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tipo de batería (auriculares)
        Lithium Polymer (built-in)
        Peso de la batería (total)
        10.1  g
        Capacidad de la batería (estuche)
        410  mAh
        Capacidad de la batería (auriculares)
        50  mAh

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        11.2  cm
        Tipo de embalaje
        Cartón
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        9.6  cm
        Profundidad
        3.4  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Peso bruto
        0.085  kg
        Peso neto
        0.059  kg
        Peso tara
        0.026  kg

      • Accesorios

        Guía de inicio rápido
        Almohadillas
        3 pares (S/M/L)
        Estuche de carga

      • Diseño

        Color
        Rosa
        A la moda
        Intrauditivo
        Material de acoplamiento para la oreja
        Silicona
        Ajuste para la oreja
        Intrauditivo
        Tipo de ajuste intrauditivo
        Almohadillas de silicona

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        2 mics for each side

      • Dimensiones

        Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Peso total
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        avance rápido
        Modo de conciencia del exterior
        Micrófono para ANC
        2 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Táctil multifunción
        Compatibilidad con asistente de voz

      • Sostenibilidad

        Carcasa de plástico
        Contiene un 55 % de policarbonato reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

