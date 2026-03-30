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      Auriculares realmente inalámbricos

      TAT3000BK/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Crea el ambiente y disfruta del ajuste

      Escucha sin problemas gracias a los auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior, cálido y detallado. La reducción de ruido adaptable responde a tu entorno, y los modos Café y Lounge se quedan de fondo y marcan el ambiente.

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      Crea el ambiente y disfruta del ajuste

      • Auriculares pequeños, gran ajuste.
      • Reducción de ruido adaptable
      • Tecnología de 6 micrófonos
      • Sonido detallado y natural

      Sonido detallado, ajuste cómodo y modos de audio espacial

      Las almohadillas con textura SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo y crean, al mismo tiempo, un buen sellado para un sonido aún mejor. Entre las funciones de audio espacial de Philips se incluyen los modos Café y Lounge, que hacen que la música suene como parte del ambiente de fondo: ideal para centrarse en una tarea mientras se escucha.

      Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable

      La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

      Conexión Bluetooth® multipunto y Auracast™

      Bluetooth® 6.0 garantiza una conexión rápida y estable, y la compatibilidad con Auracast™ te permite escuchar retransmisiones públicas en tus viajes. Puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth® a la vez y gestionar los dispositivos conectados a través de nuestra aplicación. Además, Microsoft Swift Pair facilita la vida a los usuarios de Windows.

      Tecnología de 6 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

      Estos auriculares cuentan con un sistema de seis micrófonos, y tres de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

      Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

      No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

      Hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga compacto

      Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 12 horas de reproducción con una carga completa y 36 más con el estuche de carga de bolsillo (con la reducción de ruido activada, se obtienen 8 horas y 24 adicionales con el estuche). Una carga rápida de 10 minutos te da 2 horas extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

      Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia

      ¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

      Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

      Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Rango de frecuencia
        20 - 20 000 Hz
        Diámetro del altavoz
        10 mm
        Resistencia
        32 ohmios
        Entrada de alimentación máxima
        5 mW
        Sensibilidad
        106 dB (1000 Hz, -179 mV)
        Tipo de altavoz
        Dinámico

      • Conectividad

        Versión de Bluetooth
        6,0
        Perfiles Bluetooth
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Alcance máximo
        Hasta 10  m
        Conexión multipunto
        Códec compatible
        • SBC
        • LC3

      • Caja exterior

        Longitud
        26.50  cm
        Unidades por caja
        24
        Anchura
        23.00  cm
        Peso bruto
        3.05  kg
        Altura
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17894 3
        Peso neto
        1.57  kg
        Peso tara
        1.48  kg

      • Comodidad

        Control de volumen
        Resistencia al agua
        IPX4
        Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
        Modo mono para TWS
        Posibilidad de actualización de firmware
        Tipo de controles
        Tacto
        Google Fast Pair
        Microsoft Swift Pair

      • Caja interior

        Longitud
        12.30  cm
        Unidades por caja
        3
        Anchura
        10.05  cm
        Altura
        10.00  cm
        Peso neto
        0.20  kg
        Peso bruto
        0.336  kg
        Peso tara
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17894 0

      • Potencia

        Número de pilas
        3 uds.
        Tiempo de carga
        2  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC activada)
        8 + 24  hora(s)
        Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada)
        12 + 36  hora(s)
        Rápido tiempo de carga
        10 mins for 2 hrs
        Tipo de batería (estuche de carga)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tipo de batería (auriculares)
        Lithium Polymer (built-in)
        Peso de la batería (total)
        13.27  g
        Capacidad de la batería (estuche)
        600  mAh
        Capacidad de la batería (auriculares)
        60  mAh

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        10.9  cm
        Tipo de embalaje
        Cartón
        Tipo de colocación
        Colgante
        Anchura
        9.6  cm
        Profundidad
        3.55  cm
        Número de productos incluidos
        1
        EAN
        48 95229 17894 6
        Peso bruto
        0.093  kg
        Peso neto
        0.066  kg
        Peso tara
        0.027  kg

      • Accesorios

        Guía de inicio rápido
        Almohadillas
        3 pares (S/M/L)
        Estuche de carga

      • Diseño

        Color
        Negro
        A la moda
        Intrauditivo
        Material de acoplamiento para la oreja
        Silicona
        Ajuste para la oreja
        Intrauditivo
        Tipo de ajuste intrauditivo
        Almohadillas de silicona

      • Telecomunicaciones

        Micrófono para llamadas
        3 mics for each side

      • Dimensiones

        Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Peso total
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20826 1

      • Funciones de ANC

        Tecnología ANC
        Híbrido
        Modo de conciencia del exterior
        ANC adaptable
        Micrófono para ANC
        2 micrófonos
        Reducción de ruido activa (ANC)

      • Asistente de voz

        Compatibilidad con asistente de voz
        • Siri de Apple
        • Asistente de Google
        Activación del asistente de voz
        Táctil multifunción
        Compatibilidad con asistente de voz

      • Sostenibilidad

        Carcasa de plástico
        contiene un 57 % de policarbonato reciclado posconsumo TE-00132492

      Badge-D2C

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