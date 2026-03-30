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TAT3000WT/00
Crea el ambiente y disfruta del ajuste
Escucha sin problemas gracias a los auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior, cálido y detallado. La reducción de ruido adaptable responde a tu entorno, y los modos Café y Lounge se quedan de fondo y marcan el ambiente.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Auriculares realmente inalámbricos
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Las almohadillas con textura SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo y crean, al mismo tiempo, un buen sellado para un sonido aún mejor. Entre las funciones de audio espacial de Philips se incluyen los modos Café y Lounge, que hacen que la música suene como parte del ambiente de fondo: ideal para centrarse en una tarea mientras se escucha.
La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.
Bluetooth® 6.0 garantiza una conexión rápida y estable, y la compatibilidad con Auracast™ te permite escuchar retransmisiones públicas en tus viajes. Puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth® a la vez y gestionar los dispositivos conectados a través de nuestra aplicación. Además, Microsoft Swift Pair facilita la vida a los usuarios de Windows.
Estos auriculares cuentan con un sistema de seis micrófonos, y tres de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.
No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.
Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 12 horas de reproducción con una carga completa y 36 más con el estuche de carga de bolsillo (con la reducción de ruido activada, se obtienen 8 horas y 24 adicionales con el estuche). Una carga rápida de 10 minutos te da 2 horas extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.
¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.
Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
Sonido
Conectividad
Caja exterior
Comodidad
Caja interior
Potencia
Dimensiones del embalaje
Accesorios
Diseño
Telecomunicaciones
Dimensiones
UPC
Funciones de ANC
Asistente de voz
Sostenibilidad
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