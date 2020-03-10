Transforme el modo en el que los pacientes se relacionan con los servicios, mejore la eficacia y la coordinación de los cuidados y ayude a los individuos a cuidar su salud y bienestar.

IntelliSpace para cuidados críticos y anestesia (ICCA) de Philips es una herramienta avanzada de ayuda a la toma de decisiones clínicas, además de una solución de documentación especializada en entornos complejos de cuidados críticos. Funciona con otros sistemas de documentación, y su interoperabilidad permite manejar la documentación del paciente durante todo el ciclo de cuidados.