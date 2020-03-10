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    Asistencia clínica y recursos para el tratamiento de la COVID-19


    Soporte de acceso para productos, incluida información de desinfección y limpieza, tutoriales en vídeo y más.

    Recursos de cuidados respiratorios y ventilación
    Recursos de monitorización de pacientes y cuidados críticos
    Desinfección y limpieza, monitorización de pacientes y cuidados críticos
    Recursos de adquisición de imágenes de diagnóstico e instrucciones de limpieza
    Recursos ecográficos e instrucciones de limpieza

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    Productos & servicios para el tratamiento de la COVID-19


    Explore una completa gama de productos y soluciones de servicio para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

    Ventilación y cuidados respiratorios
    Identificación sistemática en el domicilio y monitorización remota del paciente
    Diagnóstico por imagen
    Mantenimiento de equipos y servicios remotos
    Monitorización de pacientes y desfibrilación
    Tele-UCI y cuidados críticos remotos
    Ultrasonidos

    Tele-UCI y cuidados críticos remotos para pacientes con COVID-19

    Philips se encuentra en una posición privilegiada para colaborar con sus equipos clínicos con el objeto de suministrar cuidados interconectados para los pacientes en cualquier punto de las fases de los cuidados críticos. Nuestra gama de productos interoperables desarrollados junto a equipos clínicos de todo el mundo ofrece soluciones para los cuellos de botella en los cuidados críticos, lo que da como resultado mejores resultados clínicos * y financieros.

    Cuidados en la cabecera

    Adquiera funciones de telemedicina sin implementar un sistema completo con el programa Philips Outreach Program para instituciones pequeñas
     
    • Póngase en contacto con nuestro gestor de proyectos de servicios o escriba anbsp;[email protected]
    • Solicite ayuda para ampliar funciones, equipos o servicios
    • Aumento de licencias
    • Facilitación de la capacidad de compartición en el centro
    • Colaboramos con distintos proveedores para aumentar la disponibilidad
    • Trabajamos para mejorar la elaboración de informes y análisis en respuesta a lo aprendido en la pandemia de la COVID-19

    Implemente nuevas funciones o amplíe las existentes para dar respuesta a prevenir o anticiparse al aumento de pacientes
     
    • Póngase en contacto con nuestro gestor de proyectos de servicios o escriba a [email protected]
    • Solicite ayuda para ampliar funciones, equipos o servicios
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    • Facilitación de la capacidad de compartición en el centro
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    • Trabajamos para mejorar la elaboración de informes y análisis en respuesta a lo aprendido en la pandemia de la COVID-19

    Cuidados críticos en la cabecera para la COVID-19

    Transforme el modo en el que los pacientes se relacionan con los servicios, mejore la eficacia y la coordinación de los cuidados y ayude a los individuos a cuidar su salud y bienestar.

    IntelliSpace para cuidados críticos y anestesia (ICCA) de Philips es una herramienta avanzada de ayuda a la toma de decisiones clínicas, además de una solución de documentación especializada en entornos complejos de cuidados críticos. Funciona con otros sistemas de documentación, y su interoperabilidad permite manejar la documentación del paciente durante todo el ciclo de cuidados.

    Descubra más sobre la ayuda para la toma de decisiones clínicas de Philips
    Descubra más sobre la ayuda para sistemas informáticos clínicos de Philips

    Programas de tele-UCI para abordar la COVID-19

    Sintetice los datos de los pacientes y tradúzcalos a información significativa para identificar los pacientes con mayor riesgo en cualquier momento y asignar los recursos necesarios.

    Las plataformas de telemedicina para agudos combina personas, procesos y tecnología para permitir que un equipo de intensivistas y personal de enfermería de cuidados críticos en el mismo centro monitoricen de forma remota a los pacientes en la UCI independientemente de dónde se encuentre el paciente, lo que ayuda a optimizar los costes de la atención sanitaria y mejora la colaboración y la comunicación del personal.

    Los programas de tele-UCI, incluido eICU de Philips, han demostrado buenos resultados en los sistemas sanitarios: reducen los tiempos de estancia hospitalaria y la mortalidad; mejoran la capacidad de supervisión de los médicos en la cabecera; además, abordan el aumento de pacientes, las cuarentenas y la supervisión clínica virtual mediante una respuesta logística clínica a través de la telemedicina.

    Descubra más sobre las capacidades de la telemedicina de Philips

    Estamos con usted

    organizado

    Organizado para ayudar

     
    Coordinamos nuestros recursos y capacidades para poder suministrar sistemas de cuidados que cuenten con un acceso rápido a soluciones médicas y de información con el objeto de cubrir las necesidades de cuidado de los pacientes.

    adaptación

    Adaptación activa

     
    Adaptamos y mejoramos nuestros productos y tecnologías para ayudar a abordar las complejidades de la enfermedad, los grupos de pacientes y las condiciones de la atención.

    conexiones

    Creando conexiones

     
    Sacamos el máximo partido de nuestra infraestructura y plataformas para conectar a los equipos sanitarios y ayudar a que los sistemas de cuidados se comuniquen de la manera más eficaz posible durante las fases de preparación, respuesta y recuperación.

    Referencias

     

    * Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.

    Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, Cody SE, Landry K, Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.  

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