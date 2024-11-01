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DoseAware

Herramientas de monitorización de la dosis del personal en tiempo real

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La serie de herramientas de respuesta a la dosis para entornos de rayos X DoseAware de Philips muestra la naturaleza invisible de la radiación en tiempo real y facilita que el personal médico monitorice y realice un seguimiento de su exposición a la radiación durante su turno. Como resultado, permite a los cuidadores tomar el control e implementar medidas inmediatas para proteger su salud y bienestar.

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Características
Comentarios de dosis en tiempo real
Comentarios de dosis en tiempo real

Comentarios de dosis en tiempo real

La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.

Comentarios de dosis en tiempo real

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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.

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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.
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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend
DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.
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DoseAware Xtend
DoseAware Xtend

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.
Dosímetro personal (PDM)
Dosímetro personal (PDM)

Dosímetro personal (PDM)

Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.

Dosímetro personal (PDM)

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Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.

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Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.
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Dosímetro personal (PDM)
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Dosímetro personal (PDM)

Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.
Hub de dosimetría
Hub de dosimetría

Hub de dosimetría

El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.

Hub de dosimetría

Hub de dosimetría
El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.

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El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.
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Hub de dosimetría
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El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.
Estación base
Estación base

Estación base

DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.

Estación base

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DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.

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DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.
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Estación base
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DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.
Comentarios durante los procedimientos
Comentarios durante los procedimientos

Comentarios durante los procedimientos

Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.

Comentarios durante los procedimientos

Comentarios durante los procedimientos
Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.

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Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.
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Comentarios durante los procedimientos
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Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.
Software para visualización de dosis
Software para visualización de dosis

Software para visualización de dosis

Este paquete de software para PC se incluye con DoseAware y DoseAware Xtend. Se conecta a un PDM mediante un cable directo y le permite visualizar datos en un PC, cambiar los nombres asignados a los PDM o restablecer los PDM.

Software para visualización de dosis

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Este paquete de software para PC se incluye con DoseAware y DoseAware Xtend. Se conecta a un PDM mediante un cable directo y le permite visualizar datos en un PC, cambiar los nombres asignados a los PDM o restablecer los PDM.

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Software para visualización de dosis
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Este paquete de software para PC se incluye con DoseAware y DoseAware Xtend. Se conecta a un PDM mediante un cable directo y le permite visualizar datos en un PC, cambiar los nombres asignados a los PDM o restablecer los PDM.
Revisión de la dosis durante el procedimiento
Revisión de la dosis durante el procedimiento

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Revisión de la dosis durante el procedimiento
Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.
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Revisión de la dosis durante el procedimiento
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Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.
Software para gestión de dosis
Software para gestión de dosis

Software para gestión de dosis

Nuestro software opcional de gestión de dosis recopila todos los datos para crear y visualizar informes, exportar y archivar. Puede conectarse a varias estaciones base (DoseAware) o a varios hubs de dosimetría (DoseAware Xtend) a través de la red hospitalaria.

Software para gestión de dosis

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Software para gestión de dosis
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Generación del informe de la dosis
Generación del informe de la dosis

Generación del informe de la dosis

Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.

Generación del informe de la dosis

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Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.

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Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.
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Generación del informe de la dosis
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Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.
  • Comentarios de dosis en tiempo real
  • DoseAware Xtend
  • Dosímetro personal (PDM)
  • Hub de dosimetría
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Comentarios de dosis en tiempo real
Comentarios de dosis en tiempo real

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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.

Comentarios de dosis en tiempo real

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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.

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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.
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La familia DoseAware brinda información de dosis en tiempo real para el entorno intervencionista, lo que facilita que el personal monitorice y realice un seguimiento de la exposición a la radiación durante su turno. La información que DoseAware proporciona durante y después de los procedimientos está diseñada para aumentar la concienciación sobre la radiación para las personas que trabajan en entornos de rayos X y para promover prácticas de trabajo saludables.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend
DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.

DoseAware Xtend

DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.
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DoseAware Xtend
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DoseAware Xtend hace que la medición de la dosis en tiempo real sea aún más precisa y útil en una sola pantalla. Proporciona información inmediata sobre la dosis dispersa de rayos X por cada procedimiento para ayudar al personal a aprender y mejorar continuamente su comportamiento. También recuerda al personal que se protejan mejor en ciertos momentos durante los procedimientos y los ayuda a identificar fácilmente las tendencias en los niveles de exposición.
Dosímetro personal (PDM)
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Dosímetro personal (PDM)

Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.

Dosímetro personal (PDM)

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Este distintivo inteligente mide la radiación de dispersión y transmite estos datos a la estación base (DoseAware) o al hub de dosimetría (DoseAware Xtend) para que se visualicen. La versión más reciente del PDM cuenta con una batería reemplazable, compatibilidad electromagnética mejorada (EMC) y especificaciones de medición, un modo de suspensión automático y una conexión USB directa al ordenador.

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Hub de dosimetría
Hub de dosimetría

Hub de dosimetría

El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.

Hub de dosimetría

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El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.

Hub de dosimetría

El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.
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Hub de dosimetría
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El hub de dosimetría está montado en el techo del laboratorio. Recibe información de dosimetría de todos los PDM dentro del rango. Ofrece capacidades de visualización en tiempo real a través de monitores como FlexVision o su navegador web, y está protegido por funciones de seguridad avanzadas para brindarle tranquilidad y confianza, así como flujos de datos trazables.
Estación base
Estación base

Estación base

DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.

Estación base

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DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.

Estación base

DoseAware utiliza una pantalla táctil LCD para mostrar los datos de dosis en tiempo real para todos los PDM dentro del rango. Incluye pantallas de exploración jerárquicas para obtener más información sobre un PDM en particular. La información del historial de dosis de rayos X se puede recuperar automáticamente desde cualquier estación base o desde cualquier PDM a través de un cable de conexión, combinado con el software de visualización de dosis o el software de gestión de dosis.
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Comentarios durante los procedimientos
Comentarios durante los procedimientos

Comentarios durante los procedimientos

Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.

Comentarios durante los procedimientos

Comentarios durante los procedimientos
Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.

Comentarios durante los procedimientos

Durante los procedimientos, la pantalla en tiempo real de DoseAware Xtend proporciona información adicional para guiar el comportamiento del personal. Muestra la dosis de rayos X dispersada en tiempo real por hora como una barra de color, así como la dosis del personal acumulada durante el procedimiento en microsieverts (µSv). Si la protección con plomo no está en su lugar, aparece un icono en la pantalla para recordarle al personal que tome medidas para gestionar la exposición a los rayos X.
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Comentarios durante los procedimientos
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Software para visualización de dosis
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Este paquete de software para PC se incluye con DoseAware y DoseAware Xtend. Se conecta a un PDM mediante un cable directo y le permite visualizar datos en un PC, cambiar los nombres asignados a los PDM o restablecer los PDM.

Software para visualización de dosis

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Software para visualización de dosis
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Revisión de la dosis durante el procedimiento
Revisión de la dosis durante el procedimiento

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Revisión de la dosis durante el procedimiento
Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.

Revisión de la dosis durante el procedimiento

Después del procedimiento, la pantalla de revisión de DoseAware Xtend proporciona la cantidad acumulada de dosis de rayos X dispersa recibida por cada persona en comparación con la dosis de dispersión en la sala (dosis de referencia). Esto ayuda al personal a comprender mejor cómo su comportamiento durante un procedimiento específico puede haber afectado positiva o negativamente su exposición a los rayos X.
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Revisión de la dosis durante el procedimiento
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Software para gestión de dosis
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Software para gestión de dosis

Nuestro software opcional de gestión de dosis recopila todos los datos para crear y visualizar informes, exportar y archivar. Puede conectarse a varias estaciones base (DoseAware) o a varios hubs de dosimetría (DoseAware Xtend) a través de la red hospitalaria.

Software para gestión de dosis

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Nuestro software opcional de gestión de dosis recopila todos los datos para crear y visualizar informes, exportar y archivar. Puede conectarse a varias estaciones base (DoseAware) o a varios hubs de dosimetría (DoseAware Xtend) a través de la red hospitalaria.

Software para gestión de dosis

Nuestro software opcional de gestión de dosis recopila todos los datos para crear y visualizar informes, exportar y archivar. Puede conectarse a varias estaciones base (DoseAware) o a varios hubs de dosimetría (DoseAware Xtend) a través de la red hospitalaria.
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Software para gestión de dosis
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Generación del informe de la dosis
Generación del informe de la dosis

Generación del informe de la dosis

Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.

Generación del informe de la dosis

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Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.

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Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.
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Generación del informe de la dosis
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Generación del informe de la dosis

Para facilitar que el personal realice un seguimiento semanal o mensual de la exposición a la dosis de rayos X, DoseAware Xtend puede enviar un informe de dosis por correo electrónico. En él se proporciona una descripción general de la dosis dispersada por rayos X acumulada. Dado que estos datos se presentan por procedimiento, pueden ayudar a los usuarios a identificar micro y macrotendencias en la exposición a la radiación, por criterios como el tipo de procedimiento, la hora del día y la sala.
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