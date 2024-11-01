Azurion 7 M20 with FlexArm

Azurion con FlexArm de Philips se ha diseñado para ofrecerle más libertad en su entorno quirúrgico e intervencionista. Su diseño flexible montado en el techo se adapta a su flujo de trabajo, lo que permite una amplia variedad de configuraciones de la sala y de procedimientos en un solo espacio. Al trabajar a su alrededor, Philips Azurion con FlexArm le ayuda a mejorar el rendimiento de su conjunto y a ofrecer una atención de mayor calidad.

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