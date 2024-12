Multi Modality Tumor Tracking qEASL​ NICA684 Cuantificación semiautomática de tumores

Esta herramienta semiautomatizada de evaluación de la respuesta tumoral en 3D (volumétrica), basada en los criterios de la EASL (European Association for the Study of the Liver), incorpora información funcional de exploraciones de TC y RM con contraste. La solución Multi Modality Tumor Tracking admite la creación de mapas EASL cuantitativos (qEASL), que se emplean para medir volúmenes de interés segmentados (VOI) en lesiones heterogéneas. Los datos se presentan como mapas de color superpuestos en las exploraciones para mostrar la heterogeneidad de la mejora tumoral regional. El realce es más intenso en las regiones coloreadas de las lesiones segmentadas que en la región de referencia predefinida.