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High Bandwidth IR

Aplicaciones clínicas para RM

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High Bandwidth IR¹ es una técnica de inversión-recuperación que permite reducir artefactos por desintonización para la reducción de artefactos metálicos y para una evaluación precisa de la fibrosis miocárdica en pacientes con dispositivos cardiacos implantables. Permite obtener imágenes de calidad diagnóstica para exploraciones cardiacas con realce tardío con gadolinio (LGE, por sus siglas en inglés).

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  • 1. La inversión-recuperación de banda ancha permite aplicar un pulso de inversión de gran ancho de banda, con la posibilidad de añadir un desplazamiento de frecuencia. Se considera banda ancha a partir de 3,9 kHz de ancho de banda

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Entendido

You are about to visit a Philips global content page

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