High Bandwidth IR¹ es una técnica de inversión-recuperación que permite reducir artefactos por desintonización para la reducción de artefactos metálicos y para una evaluación precisa de la fibrosis miocárdica en pacientes con dispositivos cardiacos implantables. Permite obtener imágenes de calidad diagnóstica para exploraciones cardiacas con realce tardío con gadolinio (LGE, por sus siglas en inglés).
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