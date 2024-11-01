Arteriovenous TRANCE (AV TRANCE) es una técnica de angiografía y/o venografía sin contraste que favorece la comodidad del paciente y permite la evaluación de la anatomía vascular y su fisiopatología en varias regiones mediante tiempos de relajación como contraste endógeno. AV TRANCE es una técnica de angiografía por RM 3D, en respiración libre y no dependiente del flujo, que permite una planificación con un solo clic.
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