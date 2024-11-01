MR 7700

Experimente la innovación en la adquisición de imágenes 3.0T con el exclusivo diseño del sistema de adquisición de imágenes MR 7700, mejorado con gradientes XP e IA. El sistema está diseñado para cumplir las expectativas clínicas actuales y facilitar los programas de investigación más exigentes. Proporciona una precisión, potencia y resistencia altas para facilitar un diagnóstico fiable para cada paciente. Es el sistema preferido para la adquisición de imágenes de difusión de la más alta calidad y la neurociencia avanzada. Amplíe sus capacidades de exploración con una solución de espectroscopia y adquisición de imágenes de varios núcleos totalmente integrada para explorar nuevas vías sin sacrificar el flujo de trabajo de adquisición de imágenes clínicas ni la comodidad del túnel ancho. ¿Qué más? El MR 7700 promete una gran experiencia gracias a la facilidad de uso de un escáner clínico 3.0T y a un flujo de trabajo sin concesiones. Ahora, científicos y médicos pueden programar sin conflictos.

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