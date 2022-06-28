Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Philips Lumea IPL 7000
    1591 reseñas

    Lumea IPL Serie 7000 Advanced Dispositivo de depilación IPL

    Excelentes resultados, gran relación calidad-precio

    Precio de venta sugerido

    Este producto ya no está disponible
    Ver todos los modelos

    Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses¹

    Consigue una piel suave y sin vello con Lumea IPL Serie 7000. Tratamiento suave y eficaz, con accesorios para cada zona del cuerpo.

    Fotografía del producto estándar Fotografía del producto alternativa Fotografía del producto alternativa

    Ahorra tiempo y esfuerzo

    Solo 2 veces al mes

    Obtén resultados rápidos, usándola tan solo cada dos semanas durante los primeros 4 tratamientos (a diferencia de otras marcas, que es todas las semanas). Después, solo tendrás que realizar retoques mensuales para mantener tus resultados desde la comodidad de tu hogar.

    Suave y cómodo

    Sensor de tono de piel y 5 ajustes de intensidad

    Puedes elegir entre 5 ajustes de intensidad para conseguir una mejor experiencia. El sensor de tono de piel previene que trates áreas de tu piel que son muy oscuras para el tratamiento IPL.

    Mayor comodidad y flexibilidad

    Cable extra largo

    Es muy cómoda de usar gracias a su cable extra largo que facilita el acceso a zonas difíciles.

    Guía de usuario Ficha de producto
    Imagen de función

    Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas

    Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

    Imagen de función

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    Elige entre 5 ajustes de intensidad para disfrutar de la máxima comodidad. El sensor de tono de piel evita tratar las zonas de la piel demasiado oscuras con IPL.

    Imagen de función

    Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

    Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

    Imagen de función

    Con lápiz recortador compacto satén

    Completa tu rutina de belleza: el lápiz recortador compacto es una discreta herramienta portátil que elimina de forma rápida y sencilla incluso el vello facial más fino.

    Imagen de función

    Adecuado para una amplia gama de tonos de piel y colores de vello

    IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a medio (I-IV).

    Tecnología

    Lumea IPL Serie 7000

    Mira el vídeo para saber más sobre Lumea IPL Serie 7000

    Reacondicionado

    Reacondicionado

    Toda la calidad de Philips, mejor para el medio ambiente

    Estamos dando una segunda vida a los dispositivos de depilación IPL devueltos. Estos productos, certificados con una garantía completa de 2 años, se revisan para detectar posibles daños, se limpian, y se sustituyen las piezas necesarias.

    Explorar opciones

    Más información sobre Lumea IPL

    Escoge tu Lumea IPL Serie 7000

    Comparar

    Opiniones

    Ayuda y asesoramiento de expertos

    ¿Con qué edad puedo utilizar Philips Lumea?

    ¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

    ¿Puedo utilizar Philips Lumea en la zona del bikini?

    ¿Puedo usar Philips Lumea durante el embarazo o el periodo de lactancia?

    ¿Por qué hay una burbuja de aire en el cristal de Philips Lumea?

    ¿Por qué el sistema Philips Lumea se calienta durante el uso?

    ¿Es adecuada Philips Lumea para todos los tonos de piel y colores de vello?

    ¿Los hombres también pueden utilizar Philips Lumea?

    ¿Por qué debo eliminar el vello antes usar Philips Lumea?

    ¿Cómo puedo limpiar Philips Lumea?

    ¿Con qué frecuencia debo utilizar Philips Lumea?

    ¿Por qué al accesorio de mi Philips Lumea le falta el cristal?

    ¿Cómo sé cuál es la intensidad de luz de Philips Lumea adecuada para mí?

    ¿Obtendré mejores resultados si utilizo Philips Lumea con más frecuencia?

    ¿La luz de Philips Lumea es segura para la vista?

    ¿Cómo me preparo para un tratamiento con Philips Lumea?

    ¿Cómo consigo los resultados deseados con Philips Lumea?

    Servicio de atención al cliente y asistencia

    Obtén ayuda con tu producto Consulta manuales Descubre los mejores consejos y trucos para solucionar cualquier problema

    CustomerSupport

    Página de inicio de asistencia

    Consulta todos los temas de asistencia y muchos más

    MagnifyingGlass

    Encuentra un producto

    Busca por número de modelo y encuentra información específica del producto

    Clippin

    Compra piezas y accesorios

    Encuentra piezas y accesorios de tus productos

    Compara dispositivos de depilación IPL

    Comparar
    Lumea IPL Serie 7000 Advanced
    Lumea IPL Serie 7000 Advanced
    Selecciona el modelo

    Información legal

    ¹ Reducción media del vello después de 12 tratamientos: 82% en la parte inferior de las piernas
    * Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 82% en medias piernas
    ** Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips

    Ofertas exclusivas, solo para ti


    Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

    10€ de descuento en tu primera compra.*

    Acceso anticipado a las rebajas.

    Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    * Haz click aquí para leer los términos y condiciones del descuento

    Enlaces rápidos

    Asistencia de la tienda online
    Términos y Condiciones
    Buscar pedido
    Ponte en contacto con nosotros
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.