Obtén resultados rápidos, usándola tan solo cada dos semanas durante los primeros 4 tratamientos (a diferencia de otras marcas, que es todas las semanas). Después, solo tendrás que realizar retoques mensuales para mantener tus resultados desde la comodidad de tu hogar.
Puedes elegir entre 5 ajustes de intensidad para conseguir una mejor experiencia. El sensor de tono de piel previene que trates áreas de tu piel que son muy oscuras para el tratamiento IPL.
Es muy cómoda de usar gracias a su cable extra largo que facilita el acceso a zonas difíciles.
Completa tu rutina de belleza: el lápiz recortador compacto es una discreta herramienta portátil que elimina de forma rápida y sencilla incluso el vello facial más fino.
IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a medio (I-IV).
