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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
22PFS5303/12
Disponible en
Televisor LED Full HD ultrafino
Philips 5300 ofrece una gran calidad de imagen en una pantalla pequeña. Gracias a su diseño compacto y controles intuitivos, es el compañero ideal para la cocina, el dormitorio o el estudio.
55 cm (22")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
3.6
de 4
65
Reseñas
Ricco82
27/04/2021
Italia
Ottimo prodotto
Non è affatto una TV da non sottovalutare perché la sua qualità è molto buona e la consiglio a tutti
Ventajas
Buon prodotto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Fecha de uso 2020-10-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Fecha de uso 2020-10-27
Daniël58
25/05/2020
België
Comprador verificado
Leuk 2de TV-toestel
Als 2de TV-toestel in de keuken geeft dit een heel mooi en scherp beeld. De kleuren zijn zeer mooi en het geluid is van goede kwaliteit. Mooi design zonder zichtbare voet.
Ventajas
Scherp beeld, mooie kleuren, geluid van goede kwaliteit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV
Fecha de uso 2019-04-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV
Fecha de uso 2019-04-25
derFSR
23/04/2020
Deutschland
Comprador verificado
Gutes Preisleistungsverhältnis
Es ist der zweite Fernseher dieser Art der angeschafft wurde. Weil der erste Apparat sehr gut ist , wurde für die Werkstatt ebensolches Gerät angeschaft.
Ventajas
Einfach zu „installieren „.
Contras
Fester Standfuß, Montage an der hohen Wand nur mit Halterung. Regal geht nicht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-03-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-03-23
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.