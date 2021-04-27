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Descatalogado

5300 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

24PFS5303/12

3.6

| (65) Reseñas

Televisor LED Full HD ultrafino

Philips 5300 ofrece una gran calidad de imagen en una pantalla pequeña. Gracias a su diseño compacto y controles intuitivos, es el compañero ideal para la cocina, el dormitorio o el estudio.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED Full HD ultrafino

  • 60 cm (24")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Full HD

  • Pixel Plus HD

Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Pixel Plus HD te ofrece imágenes que te conquistarán

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

65

Reseñas

27/04/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Non è affatto una TV da non sottovalutare perché la sua qualità è molto buona e la consiglio a tutti

Ventajas

Buon prodotto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD

Fecha de uso 2020-10-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD

Fecha de uso 2020-10-27

25/05/2020

België

België

Comprador verificado

Leuk 2de TV-toestel

Als 2de TV-toestel in de keuken geeft dit een heel mooi en scherp beeld. De kleuren zijn zeer mooi en het geluid is van goede kwaliteit. Mooi design zonder zichtbare voet.

Ventajas

Scherp beeld, mooie kleuren, geluid van goede kwaliteit.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

Fecha de uso 2019-04-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

Fecha de uso 2019-04-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Gutes Preisleistungsverhältnis

Es ist der zweite Fernseher dieser Art der angeschafft wurde. Weil der erste Apparat sehr gut ist , wurde für die Werkstatt ebensolches Gerät angeschaft.

Ventajas

Einfach zu „installieren „.

Contras

Fester Standfuß, Montage an der hohen Wand nur mit Halterung. Regal geht nicht.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV

Fecha de uso 2019-03-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV

Fecha de uso 2019-03-23

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.