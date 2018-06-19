Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
32PFH4100/88
Descatalogado
¿Cómo se reordenan los canales de televisión1?
¿Aparecen rayas horizontales o verticales en la pantalla del televisor?
¿Cómo puedo cambiar el formato de imagen?
¿Qué se debe hacer si el televisor se reinicia solo o se bloquea?
¿Qué hacer si el piloto LED de la parte frontal parpadea a intervalos regulares?
¿Qué hacer si el televisor no se enciende?
¿Qué hacer cuando el televisor no responde al mando a distancia por infrarrojos?
¿Qué se debe hacer cuando falla una actualización de software?
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-S]
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-C]
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-T]
¿Qué se debe hacer cuando aparece el mensaje "Servidor Philips no encontrado" (Philips server not found)?
¿Qué hacer cuando hay dificultades para establecer la conexión inalámbrica?
¿Cómo puedo encontrar el número de modelo del televisor?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto