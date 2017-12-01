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Descatalogado
Televisor LED 4K ultraplano con tecnología Android TV
Ha llegado la serie Philips 6500 con un atractivo diseño artesanal. Experimenta su bonita calidad de imagen 4K Ultra HD y descubre un mundo de entretenimiento con Android TV. Un marco estrecho y un soporte arqueado único completan de acabado elegante y de diseño.
123 cm (49")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB y ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La belleza del televisor 4K Ultra HD está en a saborear cada detalle. El motor Philips Pixel Precise Ultra HD convierte cualquier imagen de entrada en una impresionante resolución de pantalla UHD. Disfruta de imágenes en movimiento nítidas y con un contraste excepcional. Consigue negros más oscuros y blancos más claros, así como colores vívidos y tonos de piel naturales en todo momento y desde cualquier fuente.
Inspirado en la arquitectura, el soporte Philips ARC tiene un moderno y equilibrado diseño abierto. El acabado cromado de alta calidad y el elegante efecto de arco añaden un toque de estilo a cualquier habitación.
Unos excelentes altavoces en el televisor exigen un motor que conserve la pureza del sonido original. La tecnología DTS Premium Suite permite a los usuarios disfrutar de la experiencia que esperan de un procesamiento del sonido de gama alta: sonido Surround envolvente con bajos profundos y bien definidos y un diálogo de nitidez cristalina con los máximos niveles de volumen y sin fluctuaciones, cortes o distorsiones.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.2
de 4
92
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Cyrnix
01/12/2017
United Kingdom
Philips 49” hdr 4k
A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Dav1
15/02/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant TV!
Very happy to recommend this TV. What is so different and amazing is the led lights all around the rear of the tv and the lights change colour in line with whats actually on the screen...so you have a superb screen to watch all your programmes on and the wall behind the tv lights up with tons of wonderful colours...truly lovely!! This TV has nothing lacking. Very easy to use and an android tv is much more useful than a standard tv. 10 out of 10 from us on all points!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
JohnyD
04/03/2022
Deutschland
Top Tv
Sehr gutes Bild und tolle Ambilight Funktion - empfehlenswert
Ventajas
Bild, Ton, Ambilight
Contras
WLAN Verbindung bricht tlw ab
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™
Fecha de uso 2020-03-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™
Fecha de uso 2020-03-04
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.