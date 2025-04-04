Buscar términos

    La elección inteligente con Ambilight
      LED TV Ambilight 4K

      55PUS8200/12

      La elección inteligente con Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa y Matter Smart Home. Incluye un micrófono de largo alcance integrado para escuchar los comandos con claridad. Con Titan OS para mayor facilidad y velocidad, es la muestra de que el diseño europeo y la seguridad de los datos son lo primero.

      La elección inteligente con Ambilight

      • Televisor AMBILIGHT de 139 cm (55")
      • LED 4K
      • HDR10+
      • Dolby Atmos y DTS:X
      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Todo el entretenimiento traspasa la pantalla y te hace vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.

      Momentos vivos. Escenas más nítidas.

      Momentos vivos. Escenas más nítidas.

      Acércate y sumérgete en los detalles. Se trata de una precisión de imagen 4K que va más allá de lo imaginable. Con una pantalla Pixel Precise Ultra HD que ofrece una mayor nitidez y detalles realistas, cada momento se llena de experiencias impresionantes.

      Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X

      Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X

      Con Dolby Atmos, para un sonido tal y como lo concibió el director y DTS:X para crear experiencias de sonido 3D, es como si estuvieras en la escena. Al añadir esta dimensión adicional al sonido, disfrutarás de una experiencia más envolvente en tu hogar.

      Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.

      Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.

      La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

      Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes

      Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes

      La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente y tu micrófono de largo alcance. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con Alexa integrada, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.

      Control sin mando a distancia

      Control sin mando a distancia

      Usa la voz para las acciones. Enciende el televisor al entrar en la habitación. Habla con Alexa sin necesidad de utilizar el mando a distancia. Con el micrófono de largo alcance integrado y el control manos libres, podrás sentarte, relajarte y disfrutar de todos tus contenidos favoritos de Smart TV.

      Claridad en cada palabra con Vocal Boost

      Escucha cada palabra con precisión. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.

      Conectividad preparada para tus juegos

      HDMI 2.0a y VRR te ayudan a sacar el máximo partido a tu consola, gracias a partidas más rápidas y a gráficos más fluidos. Con el ajuste de bajo tiempo de latencia que se activa automáticamente cuando enciendes la consola, podrás disfrutar de una experiencia de juego de nivel superior.

      Todos tus datos, protegidos

      Desde smartphones hasta tabletas, pasando por portátiles y altavoces inteligentes, proteger tu información personal es fundamental. La conexión a un televisor Philips garantiza que la información confidencial se mantenga en un lugar seguro en todo momento. SafeShark prueba y verifica tu seguridad constantemente para que tengas la tranquilidad de que la ciberseguridad es nuestra máxima prioridad.

      Diseño europeo, pensamiento sostenible

      Soporte en los bordes. Marco fino. Televisor LED 4K. Esta es la calidad del diseño europeo. Gracias a Titan OS, el contenido es rápido y fácil de encontrar, y cada detalle se ha decidido cuidadosamente, hasta el mando a distancia de plástico reciclado y el embalaje reciclado con certificación FSC incluidos.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Adaptable al color de la pared
        • Modo de música
        • Modo de juego
        • Alarma al amanecer
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        55  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        139  cm
        Pantalla
        LED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Frecuencia de actualización nativa
        60 Hz  Hz
        Motor de imagen
        Pixel Precise Ultra HD
        Mejora de la imagen
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Juego
        • Compatible con HDR10+
        • Cine en casa
        • Monitor
        • Película
        • Micro Dimming
        • Personal
        • Resolución Ultra

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicación NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        Sistema operativo
        SO TITAN
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Amazon Alexa integrado
        • Funciona con Google Home
        • Mando a distancia con micrófono.
        Experiencia de domótica
        • MATERIA
        • Control4
        • Funciona con Apple Home
        Barra de control de juegos
        Gamebar 2.0
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.0 canales
        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Mejora del sonido
        • Modo AVL
        • Mejora de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Entretenimiento
        • Ecualizador
        • Perfil de escucha
        • Modo nocturno
        • Calibración de la sala
        • Personal
        • Vocal Boost
        Funciones de los auriculares
        Dolby Atmos para auriculares
        Motor de sonido
        IntelliSound
        Altavoz principal
        Bass Reflex de rango completo (FR01A)

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.2
        • Funciona con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Configuración externa mediante la IU del televisor
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        Juego
        • ALLM y Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatible con HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        2269636
        Clase energética para SDR
        E
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        53  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        80  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Modo Eco
        • Sensor de luz
        • Silenciamiento de imagen (para radio)

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 2 pilas AAA
        • Cable de alimentación
        • Folleto legal y de seguridad
        • Mando a distancia
        • Soporte para la mesa
        • Guía de inicio rápido

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel bajo de plástico negro
        Diseño del soporte
        Soporte de arco cuadrado metálico negro

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        810  mm
        Compatible con el montaje en pared
        200 x 100 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        1226 x 713 x 88 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        1226 x 778 x 275 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        1320 x 806 x 132 mm
        Peso del televisor sin soporte
        9,9 kg
        Peso del televisor con soporte
        10,2 kg
        Peso incluido embalaje
        13,1 kg

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Encontrarás una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv.
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Visita www.philips.com/TVRemoteapp para saber más.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en algunos idiomas y países
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
