Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa y Matter Smart Home. Incluye un micrófono de largo alcance integrado para escuchar los comandos con claridad. Con Titan OS para mayor facilidad y velocidad, es la muestra de que el diseño europeo y la seguridad de los datos son lo primero.
La elección inteligente con Ambilight
Televisor AMBILIGHT de 139 cm (55")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos y DTS:X
Están los televisores, y los televisores Ambilight
Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Todo el entretenimiento traspasa la pantalla y te hace vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.
Momentos vivos. Escenas más nítidas.
Acércate y sumérgete en los detalles. Se trata de una precisión de imagen 4K que va más allá de lo imaginable. Con una pantalla Pixel Precise Ultra HD que ofrece una mayor nitidez y detalles realistas, cada momento se llena de experiencias impresionantes.
Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X
Con Dolby Atmos, para un sonido tal y como lo concibió el director y DTS:X para crear experiencias de sonido 3D, es como si estuvieras en la escena. Al añadir esta dimensión adicional al sonido, disfrutarás de una experiencia más envolvente en tu hogar.
Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.
La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.
Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes
La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente y tu micrófono de largo alcance. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con Alexa integrada, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.
Control sin mando a distancia
Usa la voz para las acciones. Enciende el televisor al entrar en la habitación. Habla con Alexa sin necesidad de utilizar el mando a distancia. Con el micrófono de largo alcance integrado y el control manos libres, podrás sentarte, relajarte y disfrutar de todos tus contenidos favoritos de Smart TV.
Claridad en cada palabra con Vocal Boost
Escucha cada palabra con precisión. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.
Conectividad preparada para tus juegos
HDMI 2.0a y VRR te ayudan a sacar el máximo partido a tu consola, gracias a partidas más rápidas y a gráficos más fluidos. Con el ajuste de bajo tiempo de latencia que se activa automáticamente cuando enciendes la consola, podrás disfrutar de una experiencia de juego de nivel superior.
Todos tus datos, protegidos
Desde smartphones hasta tabletas, pasando por portátiles y altavoces inteligentes, proteger tu información personal es fundamental. La conexión a un televisor Philips garantiza que la información confidencial se mantenga en un lugar seguro en todo momento. SafeShark prueba y verifica tu seguridad constantemente para que tengas la tranquilidad de que la ciberseguridad es nuestra máxima prioridad.
Diseño europeo, pensamiento sostenible
Soporte en los bordes. Marco fino. Televisor LED 4K. Esta es la calidad del diseño europeo. Gracias a Titan OS, el contenido es rápido y fácil de encontrar, y cada detalle se ha decidido cuidadosamente, hasta el mando a distancia de plástico reciclado y el embalaje reciclado con certificación FSC incluidos.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Suite Ambilight
Adaptable al color de la pared
Modo de música
Modo de juego
Alarma al amanecer
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
55
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
139
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Frecuencia de actualización nativa
60 Hz
Hz
Motor de imagen
Pixel Precise Ultra HD
Mejora de la imagen
Crystal Clear
ECO
Juego
Compatible con HDR10+
Cine en casa
Monitor
Película
Micro Dimming
Personal
Resolución Ultra
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Encontrarás una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv.
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Visita www.philips.com/TVRemoteapp para saber más.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en algunos idiomas y países
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.