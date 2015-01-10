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Descatalogado

Radio reloj

AJ5030/12

3.3

| (39) Reseñas

Despiértate y brilla

Disfruta de la comodidad de ver la hora en la superficie que desees. Haz que la imagen sea nítida o gírala, de manera que siempre sea clara y legible en la pared o en el techo. Este reloj también ajusta automáticamente la hora y ofrece la posibilidad de usar melodías, radio o zumbador como alarma.

Ver todos los beneficios

con una proyección de la hora

Despiértate y brilla

  • Proyección hora

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

Ángulo de proyección flexible para una fácil visualización en cualquier lugar

Ten todo como a ti te gusta con un reloj que brilla donde quieras, gracias a un tubo de proyección que dispone de un ángulo de proyección flexible. El tubo se puede ajustar horizontalmente y verticalmente, con controles de ajuste precisos, por lo que puedes tener la imagen de la hora exactamente donde tú quieres: en la pared, el techo o en algún mueble. Te permite ver la hora incluso sin tener que girar la cabeza, y su diseño es fantástico.

Enfoque ajustable para una proyección de la hora más nítida

Obtén proyecciones de la hora que son siempre nítidas con un control de enfoque fácil de utilizar. Puedes ajustar el control de enfoque para mantener un rango de imagen proyectada clara de entre 1 y 2,5 m. Disfruta de proyecciones de la hora nítidas y ten siempre una visión clara de la hora.

Control de giro para invertir la imagen proyectada

Este radio reloj proyecta la hora en la pared o el techo para que la veas cómodamente. Con la función de control de giro, puedes girar inmediatamente 180 grados la hora proyectada para una visualización sencilla desde cualquier parte de la habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

39

Reseñas

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Clock Radio

02/01/2020

France

France

Super réveil

Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.

Ventajas

La projection se règle en fonction de la vue

Contras

Aucun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Radio-réveil

Fecha de uso 2018-01-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Radio-réveil

Fecha de uso 2018-01-02

21/10/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Hij doet dat wat ik verwacht had

De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5030 Klokradio

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