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Descatalogado
AJ5030/12
Despiértate y brilla
Disfruta de la comodidad de ver la hora en la superficie que desees. Haz que la imagen sea nítida o gírala, de manera que siempre sea clara y legible en la pared o en el techo. Este reloj también ajusta automáticamente la hora y ofrece la posibilidad de usar melodías, radio o zumbador como alarma.
Proyección hora
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva
Ten todo como a ti te gusta con un reloj que brilla donde quieras, gracias a un tubo de proyección que dispone de un ángulo de proyección flexible. El tubo se puede ajustar horizontalmente y verticalmente, con controles de ajuste precisos, por lo que puedes tener la imagen de la hora exactamente donde tú quieres: en la pared, el techo o en algún mueble. Te permite ver la hora incluso sin tener que girar la cabeza, y su diseño es fantástico.
Obtén proyecciones de la hora que son siempre nítidas con un control de enfoque fácil de utilizar. Puedes ajustar el control de enfoque para mantener un rango de imagen proyectada clara de entre 1 y 2,5 m. Disfruta de proyecciones de la hora nítidas y ten siempre una visión clara de la hora.
Este radio reloj proyecta la hora en la pared o el techo para que la veas cómodamente. Con la función de control de giro, puedes girar inmediatamente 180 grados la hora proyectada para una visualización sencilla desde cualquier parte de la habitación.
3.3
de 4
39
Reseñas
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5030 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5030 Clock Radio
FireCold
02/01/2020
France
Super réveil
Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.
Ventajas
La projection se règle en fonction de la vue
Contras
Aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5030 Radio-réveil
Fecha de uso 2018-01-02
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-01-02
trein1
21/10/2015
Nederland
Comprador verificado
Hij doet dat wat ik verwacht had
De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5030 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5030 Klokradio